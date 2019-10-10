迎接1013開幕周年 衛武營國慶索票大放送 千人湧入排隊
高雄衛武營國家藝術文化中心迎接10月13日開幕一周年館慶，今天上午「Open House節目索票啟動儀式」起跑，吸引一千多位民眾到場排隊領取手環，欣賞當日音樂廳、表演廳7個精彩節目，搶得頭香的張小姐上午8點就跟朋友到場排隊，11點索票一開始，開心從衛武營藝術總監簡文彬手中接過手環。
衛武營藝文中心表示，開館周年慶揭開序幕，有編舞家林懷民最新舞作《秋水》及莫札特經典歌劇《魔笛》第一幕的開放彩排；另有劉信宏管風琴獨奏會、對位室內樂團《音樂中的幽默》、放克劇團《入侵》《情書》《地下教室》等多檔精彩節目，讓民眾自由入場觀賞，預估今天將有6千多位民眾湧入同慶欣賞演出。
簡文彬表示，10月13日是啟用開幕周年，在經營團隊努力下，與表演者和民眾一點一滴累積經驗；不管是營運團隊或當初建築設計團隊，考量的第一件事情都是「先來再說」，在造型、設計上都希望藝術與民眾沒有隔閡，欣賞者不是從遠方膜拜表演者，而是創造更多機會，讓表演者和民眾有更緊密的結合。
簡文彬也說，衛武營有多達占地10公頃的量體，在維護、保障大家安全，以及使用上的便利不容易，在他想像中，希望民眾在衛武營走走，就可以遇到雲門舞集創辦人林懷民老師或舞台導演李煥雄，「多創造與藝術、藝術家接觸的機會，會是衛武營未來一年的新課題」。
留言