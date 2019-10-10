韓國瑜確定請假選總統 謝龍介爆原因和民進黨有關

2019-10-10 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



高雄市長韓國瑜預計在國慶連假後請假的消息傳出，引來不少爭議，韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介今證實，韓國瑜將在16、17日開始請假，全心投入總統選舉，謝龍介說，韓國瑜對於高雄市有承諾，但經費、建設完全受到民進黨執政的中央政府阻擋，眼見已幾乎不可能完成承諾，「唯有取得中央政權，才可讓高雄變更好」。

謝龍介說，「上山是一天，下海也是一天」，以客觀持平看法，韓市長對高雄市有承諾，但經費、建設完全受到中央阻擋，要如何完成他對高雄市民的承諾？眼見已幾乎不可能，唯有參選總統取得中央政權，才可以讓高雄變得更好。

不過，部分高雄市民對於韓國瑜要選總統表達不滿，謝龍介認為，這些不諒解的朋友，就算韓國瑜不離開高雄，他們也一樣不諒解，這時候韓若不請假，每天在議會成為焦點，由民進黨的議員替蔡英文攪和，再傳送到全台各地，透過網路全面性散播負面訊息，與其這樣，許多人就建議韓國瑜應該請假全心全意投入選舉。