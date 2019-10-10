親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

宣示3大路線 蔡英文：拒一國兩制是台灣最大共識

NBA因姚明愛死中國 要與陸分手？數據比想像更殘酷

韓國瑜確定請假選總統 謝龍介爆原因和民進黨有關

2019-10-10 11:16聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

高雄市韓國瑜預計在國慶連假後請假的消息傳出，引來不少爭議，韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介今證實，韓國瑜將在16、17日開始請假，全心投入總統選舉，謝龍介說，韓國瑜對於高雄市有承諾，但經費、建設完全受到民進黨執政的中央政府阻擋，眼見已幾乎不可能完成承諾，「唯有取得中央政權，才可讓高雄變更好」。

謝龍介說，「上山是一天，下海也是一天」，以客觀持平看法，韓市長對高雄市有承諾，但經費、建設完全受到中央阻擋，要如何完成他對高雄市民的承諾？眼見已幾乎不可能，唯有參選總統取得中央政權，才可以讓高雄變得更好。

不過，部分高雄市民對於韓國瑜要選總統表達不滿，謝龍介認為，這些不諒解的朋友，就算韓國瑜不離開高雄，他們也一樣不諒解，這時候韓若不請假，每天在議會成為焦點，由民進黨的議員替蔡英文攪和，再傳送到全台各地，透過網路全面性散播負面訊息，與其這樣，許多人就建議韓國瑜應該請假全心全意投入選舉。

謝龍介表示，韓國瑜請假之後就能跟蔡英文「直球對決」，讓大家看清民進黨執政3年多造成台灣要亡國是韓國瑜責任嗎？是在野黨責任嗎？此時雙方也可以把政策提出來辯論交鋒，看誰能讓中華民國經濟更好，路能走得更廣、更遠。韓國瑜請假後預計19、20日到台南與6名立委參選人造勢跑活動，剩下不到3個月時間國民黨絕對會全力以赴。

高雄市長韓國瑜將請假投入總統選舉。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜將請假投入總統選舉。圖／本報資料照片
分享

韓國瑜謝龍介高雄市

相關新聞

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

國慶致詞時大幅國旗拼圖被風吹落 韓國瑜沒被嚇到

2019-10-10 11:24

橫山藝術祭 社區同樂會慶祝雙十國慶

2019-10-10 11:17

屏東藍營發起國慶遊行 數百人高喊中華民國生日快樂

2019-10-10 11:07

雙十連假爆出遊人潮 墾丁小琉球一房難求

2019-10-10 10:52

大林蒲遷村 陳麗娜：應以地易地並編特別預算來辦

2019-10-10 00:14

高市青年局 公開徵求副局長

2019-10-10 00:01

西子灣隧道連儂牆拆除 文化局：尊重言論也要保護文資

2019-10-10 00:00

高市體感科技業補助 擬增至2億

2019-10-09 23:54

烈嶼設候補機櫃 幫鄉親爭取時效

2019-10-09 23:46

雄影馬拉松跨夜連映20小時創紀錄 霹靂迷帶枕頭朝聖

2019-10-09 23:43

42分鐘國慶焰火秀 高屏溪兩岸尬場

2019-10-09 23:39

遷村案核定 藍綠選將交鋒

2019-10-09 23:28

大林蒲案拍板 居民質疑勝過喜悅

2019-10-09 23:16

國慶日高市一早升旗 買限量禮包前108名加送高麗菜

2019-10-09 20:24

國慶連假金門又現返鄉人潮 縣府機場做足服務

2019-10-09 18:04

影／首屆體感嘉年華開幕 韓國瑜支持電競產業

2019-10-09 17:40

高雄市補助體感科技業 韓國瑜：將增至2億元

2019-10-09 17:23

民眾憂金門石蚵遭大陸汙染 水試所公布檢測籲安心

2019-10-09 15:30

大林蒲遷村 高市：請經濟部加速環評、都更、園區報編

2019-10-09 14:14

連假小琉球每日估破萬人 保護海龜縣府祭重罰

2019-10-09 14:11

高雄市青年局 公開徵求「副局長」！

2019-10-09 13:16

韓國瑜授旗 陳士杰、李奎龍與鐵人雙姝成虛擬漫畫英雄

2019-10-09 12:54

烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54

聲光俱佳！屏東站噴水池測試 返鄉民眾：屏東變美了

2019-10-09 11:52

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

大林蒲遷村案 綠委肯定、藍營要看預算何時下來

2019-10-09 11:06

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

政院宣布核定大林蒲遷村 高市府尚未收到公文

2019-10-09 09:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

退休教師發揚亡夫愛心 暖捐雲嘉14座橋

2019-10-09 16:51

掛反了？ 雲林街道國旗「這樣掛」引來熱議

2019-10-09 18:42

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

台南十月雪盛開 IG狂洗版

2019-10-09 15:15

台南六甲稻田彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 預將吸引粉絲瘋打卡

2019-10-09 14:56

慶祝中國國慶白狼爆和北市府喬好的 柯文哲：他和市警局的誰？

2019-10-09 12:07

國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07

謝龍介邀支持者明天一起升旗 找回中華民國

2019-10-09 13:48

水患危機變轉機 新北大都會公園晉升國際知名廣場

2019-10-09 12:13

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20

前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56

家扶中心長期募娃娃 九成新以上可捐

2019-10-09 16:38

國慶連假彰化何處去？吃喝玩樂看過來

2019-10-09 19:38

南投第4家非營利幼兒園揭牌 月費3500元還有名額

2019-10-09 15:57

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

老戲院說再見 新興戲院放映最後一場戶外電影將拆除

2019-10-09 23:00

新北免費新巴士3階段轉型 明年7月前40條路線改收費

2019-10-09 14:30

烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54

台南西港胡麻三部曲 幸福餐桌、辦桌、野餐報名超搶手

2019-10-09 12:29

雙十國慶連假 台東一房難求

2019-10-09 12:07

行銷台灣和新北 新北寶可夢活動估算帶動20億效益

2019-10-09 14:30

總統蔡英文12號 到台南為後援會授證

2019-10-09 14:14

雲林吳厝橋改建 即日起至10月底止夜間單側通行

2019-10-09 15:44

北捷擬取消8折優惠 議員質疑變相懲罰民眾

2019-10-09 20:56

雄影馬拉松跨夜連映20小時創紀錄 霹靂迷帶枕頭朝聖

2019-10-09 23:43

全球最好的藍染在這裡 任何洗衣粉都洗不褪色

2019-10-09 20:16

韓國瑜確定請假選總統 謝龍介爆原因和民進黨有關

2019-10-10 11:16

澳門追愛卻被騙光家產 五旬男街頭失控上演脫衣秀

2019-10-09 14:26

阿里山林鐵本線加強軌道安全 使用年限將破20年

2019-10-09 14:52

中華民國國旗飄揚俄羅斯 前金國小參加國際管樂賽奪冠

2019-10-09 18:16

養雞場太多破壞環境朴子市崁前、後2里民受不了抗爭

2019-10-09 12:57

影／男版賴品妤！他退選驚天撞頭 連鄭文燦都轉頭看

2019-10-09 18:19

國慶日高市一早升旗 買限量禮包前108名加送高麗菜

2019-10-09 20:24

騎電動輔助自行車遭開單 新北警：加強訓練辨識

2019-10-09 17:43

臉色慘白毫無動靜 北車外街友一早陳屍街頭

2019-10-09 16:26

「生命之樹」照亮屏東市 夜間雙層巴士看得到

2019-10-09 16:32

柿子故鄉氣候異常！欠收價漲品質優 柿子節周休登場

2019-10-09 14:38

獨／南投告中火案被移轉管轄 林明溱：無奈請檢方重視

2019-10-10 07:41

遠東全家福台北展售會多款服飾、寢具、襯衫優惠價

2019-10-09 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top