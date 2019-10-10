雙十連假爆出遊人潮 墾丁小琉球一房難求

2019-10-10 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



雙十節4天連假今天起登場，往屏東墾丁及台東縣必經的台1線枋寮水底寮段，一早就湧人大批南下車流，警方上午近9時起實施調撥車道因應；不受大陸暫停來台自由行和國旅補助連假不適用影響，屏東墾丁地區10、11日多滿房，12日也有八成住房率，警方估計4天將湧入10遊客；另個旅遊熱點小琉球前3天也是一房難求，東琉線的船公司將視狀況機動增開船班。

雙十連假首日，屏東縣警局為因應南北向車流懸殊現象，昨晚就完成台1線水底寮段至加祿堂段約10公里的交通錐置放作業，在枋寮水底寮的五岔路口，上午7至8時測到南下車流出現每小時近2400輛的大量，8時以後持續增加，警方近9時開始實施調撥車道措施，由台1線436.5公里(台1與台17路口)至445.5公里(嘉和路口)，調撥北上內側車道供南下車道使用。

這次連假不適用國旅擴大獎勵補助，且大陸暫停來台自由行陸客數急速銳減，墾丁旅宿仍重現過去連假滿房的榮景，業者認為，主要是連假效應，這幾天又是秋高氣爽的好天氣，加上屏東市辦國慶煙火、台灣設計展、滿州辦賞鷹活動、衝浪賽和屏日市集等活動、 海生館加碼配合兒童入場免費優惠，國人南下旅遊的誘因增加，恢復過去連假滿房的榮景。