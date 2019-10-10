只行駛在南迴的藍皮火車 普快究竟有什麼魅力

2019-10-10 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ／即時報導



搭乘往枋寮方向的普快，建議坐左側位子，可開窗欣賞海景。記者楊德宜／攝影 分享 facebook

台鐵局普快列車，是鐵道迷口中的藍皮火車，一天只有台東車站和枋寮車站往返各一班次，如果不是當地人或鐵道迷，一般人可能不知道南迴鐵路有這班神秘列車。普快平常日乘客屈指可數，每逢假日幾乎爆滿，還吸引外國鐵道迷專程搭乘朝聖，究竟有什麼魅力？

普快列車每天只有兩班，3671車次上午10時40分發車，行駛時間2小時25分，下午1時5分抵達台東；以及3672車次，下午4時10分從台東出發，行駛時間2小時12分，晚上6時22分抵達枋寮。

普快因藍色車體而有藍皮火車的稱號，車廂相當陳舊，到處是歲月鏽蝕發黃的痕跡，雙人座椅沒有扶手相隔、椅背近乎垂直，三節車廂都沒有冷氣，稱不上舒適。

不過，普快是台鐵各車種唯一沒有冷氣，也是唯一可以開窗的列車，車頂有老式的電風扇，窗戶可以上下開啟。隨著列車運行，自然風吹進車內，頭頂的電風扇發出嘎嘎聲響運轉，倒也不感悶熱。

尤其推薦搭乘台東往枋寮方向的3672車次，太平洋滿版海景在知本站之後就會出現，因為從天亮行駛到天黑，可以盡情欣賞海上的晚霞及夕陽。

而站站停的普快，沿途小站都是秘境。要注意的是，列車進隧道後噪音震耳欲聾，大約過了大武站之後，隧道變得密集又通過時間相當長。車內沒有廣播系統，務必記下要下車的車站時間，數清楚過了幾個站，以免錯過下車機會。