親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川普愛講還加碼 跟他對話外交勝利變政治危機

只行駛在南迴的藍皮火車 普快究竟有什麼魅力

2019-10-10 09:38聯合報 記者楊德宜／即時報導

搭乘往枋寮方向的普快，建議坐左側位子，可開窗欣賞海景。記者楊德宜／攝影
搭乘往枋寮方向的普快，建議坐左側位子，可開窗欣賞海景。記者楊德宜／攝影
分享

台鐵局普快列車，是鐵道迷口中的藍皮火車，一天只有台東車站和枋寮車站往返各一班次，如果不是當地人或鐵道迷，一般人可能不知道南迴鐵路有這班神秘列車。普快平常日乘客屈指可數，每逢假日幾乎爆滿，還吸引外國鐵道迷專程搭乘朝聖，究竟有什麼魅力？

普快列車每天只有兩班，3671車次上午10時40分發車，行駛時間2小時25分，下午1時5分抵達台東；以及3672車次，下午4時10分從台東出發，行駛時間2小時12分，晚上6時22分抵達枋寮。

普快因藍色車體而有藍皮火車的稱號，車廂相當陳舊，到處是歲月鏽蝕發黃的痕跡，雙人座椅沒有扶手相隔、椅背近乎垂直，三節車廂都沒有冷氣，稱不上舒適。

不過，普快是台鐵各車種唯一沒有冷氣，也是唯一可以開窗的列車，車頂有老式的電風扇，窗戶可以上下開啟。隨著列車運行，自然風吹進車內，頭頂的電風扇發出嘎嘎聲響運轉，倒也不感悶熱。

尤其推薦搭乘台東往枋寮方向的3672車次，太平洋滿版海景在知本站之後就會出現，因為從天亮行駛到天黑，可以盡情欣賞海上的晚霞及夕陽。

而站站停的普快，沿途小站都是秘境。要注意的是，列車進隧道後噪音震耳欲聾，大約過了大武站之後，隧道變得密集又通過時間相當長。車內沒有廣播系統，務必記下要下車的車站時間，數清楚過了幾個站，以免錯過下車機會。

普快行駛距離全長逾百公里，全票票價只要104元，比區間車143元還便宜。由於刷悠遊卡等電子票證是以區間車收費計算，建議在櫃台購票，告知售票人員是要搭乘普快，才能享有普快的收費票價。

台鐵的普快列車，沿路小站皆停，還可開窗。記者楊德宜／攝影
台鐵的普快列車，沿路小站皆停，還可開窗。記者楊德宜／攝影
分享
台鐵的普快列車，平日多為當地人和學生搭乘。記者楊德宜／攝影
台鐵的普快列車，平日多為當地人和學生搭乘。記者楊德宜／攝影
分享
鐵道迷暱稱普快列車為藍皮普快。記者楊德宜／攝影
鐵道迷暱稱普快列車為藍皮普快。記者楊德宜／攝影
分享

列車鐵道迷台東

相關新聞

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

大林蒲遷村 陳麗娜：應以地易地並編特別預算來辦

2019-10-10 00:14

高市青年局 公開徵求副局長

2019-10-10 00:01

西子灣隧道連儂牆拆除 文化局：尊重言論也要保護文資

2019-10-10 00:00

高市體感科技業補助 擬增至2億

2019-10-09 23:54

烈嶼設候補機櫃 幫鄉親爭取時效

2019-10-09 23:46

雄影馬拉松跨夜連映20小時創紀錄 霹靂迷帶枕頭朝聖

2019-10-09 23:43

42分鐘國慶焰火秀 高屏溪兩岸尬場

2019-10-09 23:39

遷村案核定 藍綠選將交鋒

2019-10-09 23:28

大林蒲案拍板 居民質疑勝過喜悅

2019-10-09 23:16

國慶日高市一早升旗 買限量禮包前108名加送高麗菜

2019-10-09 20:24

國慶連假金門又現返鄉人潮 縣府機場做足服務

2019-10-09 18:04

影／首屆體感嘉年華開幕 韓國瑜支持電競產業

2019-10-09 17:40

高雄市補助體感科技業 韓國瑜：將增至2億元

2019-10-09 17:23

民眾憂金門石蚵遭大陸汙染 水試所公布檢測籲安心

2019-10-09 15:30

大林蒲遷村 高市：請經濟部加速環評、都更、園區報編

2019-10-09 14:14

連假小琉球每日估破萬人 保護海龜縣府祭重罰

2019-10-09 14:11

高雄市青年局 公開徵求「副局長」！

2019-10-09 13:16

韓國瑜授旗 陳士杰、李奎龍與鐵人雙姝成虛擬漫畫英雄

2019-10-09 12:54

烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54

聲光俱佳！屏東站噴水池測試 返鄉民眾：屏東變美了

2019-10-09 11:52

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

大林蒲遷村案 綠委肯定、藍營要看預算何時下來

2019-10-09 11:06

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

政院宣布核定大林蒲遷村 高市府尚未收到公文

2019-10-09 09:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

駕駛人注意！ 國慶日總統府周邊交管懶人包

2019-10-09 10:41

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

退休教師發揚亡夫愛心 暖捐雲嘉14座橋

2019-10-09 16:51

掛反了？ 雲林街道國旗「這樣掛」引來熱議

2019-10-09 18:42

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

台南十月雪盛開 IG狂洗版

2019-10-09 15:15

台南六甲稻田彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 預將吸引粉絲瘋打卡

2019-10-09 14:56

慶祝中國國慶白狼爆和北市府喬好的 柯文哲：他和市警局的誰？

2019-10-09 12:07

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

謝龍介邀支持者明天一起升旗 找回中華民國

2019-10-09 13:48

水患危機變轉機 新北大都會公園晉升國際知名廣場

2019-10-09 12:13

國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20

前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top