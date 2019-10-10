高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



高雄市政府今天在高雄展覧館舉辦國慶升旗典禮，預定8時開始的升旗典禮現場，不到7時就湧進很多民眾，高雄市觀光局初估已有上萬人。高雄市長韓國瑜在升旗後的致詞，將表達對國家發展及兩岸關係的看法。

這次高雄的國慶升旗，是暌違12年後的慶祝國慶活動。升旗之後，韓國瑜將和民眾一起拼巨幅國旗，觀光局也準備1000條國旗毛巾送給參加典禮的民眾。

高雄市長韓國瑜上午參加高雄市府升旗典禮。記者劉學聖/攝影 分享 facebook