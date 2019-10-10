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大林蒲遷村 陳麗娜：應以地易地並編特別預算來辦

2019-10-10 00:14聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

行政院核定經濟部的「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，明示公共建設部分，後續各年度仍應依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」規定，循年度預算程序辦理，並依「土地徵收條例」相關規定擬定大林蒲地區徵收計畫書。高雄市議員、國民黨立委參選人陳麗娜9日看到行政院的公文後表示，如用土徵條例辦， 遷村計畫將難以實現。

她表示，土徵條例是用市價徵收，大林蒲的地價不及擬遷地區的鳳山與小港交界處地價，所以無法像中央說的「一坪換一坪」，中央如果真要讓大林蒲遷村，以地易地、專案讓售才有可能實現遷村計畫。

陳麗娜說，鳳山、小港交界處的擬遷村地點，目前地價可能比大林蒲高2、3倍，如果用土地徵收條例來辦，用市價徵收，換算下來，大林蒲地要3坪才能換到擬遷村地區的1坪，在土徵條例的規定下，中央的「一坪換一坪」，難以保障大林蒲居民的權益。

她說，高雄市政府做過的大林蒲遷村意願普查之所以獲得9成民眾支持，重要因素是政府再三承諾「一坪換一坪」以及「不會造成居民負債」；可是，如依土地徵收條例的手段來辦理，無法做到「一坪換一坪」，這也是高雄市前副市長史哲在地上物普查說明會中說「捨棄徵收的強制手段」，改採「以地易地、一坪換一坪」以保障居民居住權的原因。

她表示，如果真要實現一坪換一坪，可以採「以地易地」、「專案讓售」等手段，這些方式已經有成功案例可循，大林蒲地區徵收計畫應朝這些方向來規畫。

對於中央要依「年度預算程序」辦理，陳麗娜表示這樣絕對會拖延進度，中央應比照紅毛港遷村，以特別預算一次編足遷村經費來進行。

她說，年度預算一年編一次，很不穩定，如果某年度預算編列不足，勢必會延宕整個遷村時程；紅毛港遷村談了30年，特別預算編出來後，兩年左右就完成遷村，紅毛港遷村案特別預算即預算一次到位、分年辦理；因此，大林蒲也應以特別預算辦理遷村，這樣才對居民有保障。

高雄市議員、國民黨立委參選人陳麗娜表示，大林蒲遷村案如用土徵條例，一坪換一坪，恐...
高雄市議員、國民黨立委參選人陳麗娜表示，大林蒲遷村案如用土徵條例，一坪換一坪，恐難辦理。圖／聯合報資料照
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土地徵收高雄市行政院

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