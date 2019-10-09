雄影馬拉松跨夜連映20小時創紀錄 霹靂迷帶枕頭朝聖

2019-10-09 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／即時報導



高雄電影節與霹靂布袋戲合作《霹靂英雄戰紀之刀說異數》20集馬拉松跨夜場，不斷電放映20小時，創下台灣影展單一場次最長放映時間的紀錄。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 高雄電影節與霹靂國際多媒體合作，在2009雄影推出特別場次《霹靂英雄戰紀之刀說異數》20集馬拉松跨夜場，從10月9日晚上8點，不斷電放映至10月10日下午4點，創下台灣影展單一場次最長放映時間的紀錄。限量100張門票被搶購一空，霹靂戲迷們今天一下班就趕來朝聖，帶著頸枕、小被展開國慶假期。

雄影表示，《霹靂英雄戰紀之刀說異數》是霹靂布袋戲慶祝素還真問世30周年的最新力作，使用電影規格的攝影、特效，以操偶師華麗的表演，耗資2.5億拍出瑰麗壯闊的奇幻武俠世界，開啟了「霹靂英雄戰紀」的電影宇宙。除了素還真之外，其他經典角色包括崎路人、葉小釵與一頁書等，都將集結回歸，一同對抗惡勢力。

霹靂迷絃子、劍子鈴、車車和羿辰，結伴買票來挑戰20小時馬拉松跨夜場，大家有備而來。絃子其實已經「刷」過《霹靂英雄戰紀之刀說異數》的DVD了，這次再來重溫一遍，他說，萬一同伴們不小心睡著了，沒關係，他會提醒 大家，絕不會錯過情節高潮處！

長輩魏先生與太太一起來看馬拉松跨夜場，因為兩人都愛看布袋戲，會不會看到打瞌睡呢？他說一定會啦，不過反正可以靜靜自由來去。還有霹靂戲迷帶來周邊小物，先將觀影位置布置一番。

《霹靂英雄戰紀之刀說異數》全程20小時，優惠票價1288元，附贈包餐服務含宵夜、早餐與中餐，還有價值1080元的「高雄電影節跨夜失眠場-刀說異數限定大浴巾」。雄影策展人黃皓傑表示，主辦單位準備的消夜是涼麵，早餐是燒肉吐司等輕食飲料，午餐有泰式打拋肉飯、日式丼飯；霹靂國際多媒體明天還準備了「嘉賓」，安排簡短講座；10日下午4點電影結束時，觀眾還可以領到證書！

與市價580元的栢司金滾珠精油棒，限量僅110人。優惠門票9月7日開賣，購票可上年代售票系統。2019高雄電影節資訊可查閱官網www.kff.tw。

霹靂迷帶來收藏的霹靂布袋戲周邊小物、玩偶，觀影前先在座位布置一番。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

霹靂迷帶來收藏的霹靂布袋戲周邊小物、玩偶，觀影前先在座位布置一番。記者徐如宜／攝影 分享 facebook