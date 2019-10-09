親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雄影馬拉松跨夜連映20小時創紀錄 霹靂迷帶枕頭朝聖

2019-10-09 23:43聯合報 記者徐如宜／即時報導

高雄電影節與霹靂布袋戲合作《霹靂英雄戰紀之刀說異數》20集馬拉松跨夜場，不斷電放...
高雄電影節與霹靂布袋戲合作《霹靂英雄戰紀之刀說異數》20集馬拉松跨夜場，不斷電放映20小時，創下台灣影展單一場次最長放映時間的紀錄。記者徐如宜／攝影
分享
高雄電影節與霹靂國際多媒體合作，在2009雄影推出特別場次《霹靂英雄戰紀之刀說異數》20集馬拉松跨夜場，從10月9日晚上8點，不斷電放映至10月10日下午4點，創下台灣影展單一場次最長放映時間的紀錄。限量100張門票被搶購一空，霹靂戲迷們今天一下班就趕來朝聖，帶著頸枕、小被展開國慶假期。

雄影表示，《霹靂英雄戰紀之刀說異數》是霹靂布袋戲慶祝素還真問世30周年的最新力作，使用電影規格的攝影、特效，以操偶師華麗的表演，耗資2.5億拍出瑰麗壯闊的奇幻武俠世界，開啟了「霹靂英雄戰紀」的電影宇宙。除了素還真之外，其他經典角色包括崎路人、葉小釵與一頁書等，都將集結回歸，一同對抗惡勢力。

霹靂迷絃子、劍子鈴、車車和羿辰，結伴買票來挑戰20小時馬拉松跨夜場，大家有備而來。絃子其實已經「刷」過《霹靂英雄戰紀之刀說異數》的DVD了，這次再來重溫一遍，他說，萬一同伴們不小心睡著了，沒關係，他會提醒 大家，絕不會錯過情節高潮處！

長輩魏先生與太太一起來看馬拉松跨夜場，因為兩人都愛看布袋戲，會不會看到打瞌睡呢？他說一定會啦，不過反正可以靜靜自由來去。還有霹靂戲迷帶來周邊小物，先將觀影位置布置一番。

《霹靂英雄戰紀之刀說異數》全程20小時，優惠票價1288元，附贈包餐服務含宵夜、早餐與中餐，還有價值1080元的「高雄電影節跨夜失眠場-刀說異數限定大浴巾」。雄影策展人黃皓傑表示，主辦單位準備的消夜是涼麵，早餐是燒肉吐司等輕食飲料，午餐有泰式打拋肉飯、日式丼飯；霹靂國際多媒體明天還準備了「嘉賓」，安排簡短講座；10日下午4點電影結束時，觀眾還可以領到證書！

與市價580元的栢司金滾珠精油棒，限量僅110人。優惠門票9月7日開賣，購票可上年代售票系統。2019高雄電影節資訊可查閱官網www.kff.tw

霹靂迷帶來收藏的霹靂布袋戲周邊小物、玩偶，觀影前先在座位布置一番。記者徐如宜／攝...
霹靂迷帶來收藏的霹靂布袋戲周邊小物、玩偶，觀影前先在座位布置一番。記者徐如宜／攝影
分享

霹靂迷帶來收藏的霹靂布袋戲周邊小物、玩偶，觀影前先在座位布置一番。記者徐如宜／攝...
霹靂迷帶來收藏的霹靂布袋戲周邊小物、玩偶，觀影前先在座位布置一番。記者徐如宜／攝影
分享

霹靂迷組團來看《霹靂英雄戰紀之刀說異數》20小時馬拉松跨夜場，帶上頸枕、贈巾小被...
霹靂迷組團來看《霹靂英雄戰紀之刀說異數》20小時馬拉松跨夜場，帶上頸枕、贈巾小被準備享受。記者徐如宜／攝影
分享

電影馬拉松布袋戲失眠

相關新聞

大林蒲遷村 陳麗娜：應以地易地並編特別預算來辦

2019-10-10 00:14

國慶日高市一早升旗 買限量禮包前108名加送高麗菜

2019-10-09 20:24

國慶連假金門又現返鄉人潮 縣府機場做足服務

2019-10-09 18:04

影／首屆體感嘉年華開幕 韓國瑜支持電競產業

2019-10-09 17:40

高雄市補助體感科技業 韓國瑜：將增至2億元

2019-10-09 17:23

民眾憂金門石蚵遭大陸汙染 水試所公布檢測籲安心

2019-10-09 15:30

大林蒲遷村 高市：請經濟部加速環評、都更、園區報編

2019-10-09 14:14

連假小琉球每日估破萬人 保護海龜縣府祭重罰

2019-10-09 14:11

高雄市青年局 公開徵求「副局長」！

2019-10-09 13:16

韓國瑜授旗 陳士杰、李奎龍與鐵人雙姝成虛擬漫畫英雄

2019-10-09 12:54

烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54

聲光俱佳！屏東站噴水池測試 返鄉民眾：屏東變美了

2019-10-09 11:52

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

大林蒲遷村案 綠委肯定、藍營要看預算何時下來

2019-10-09 11:06

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

政院宣布核定大林蒲遷村 高市府尚未收到公文

2019-10-09 09:58

少奶奶開手藝班 鼓勵癌友撐過化療

2019-10-08 23:48

學者推「導潛制度」 執行恐遇阻力

2019-10-08 23:41

墾丁海域 規畫遊憩分區機制

2019-10-08 23:35

好屏便當推國慶版 限量200份

2019-10-08 23:34

岡山違建私娼寮 韓國瑜帶隊拆了

2019-10-08 23:30

高市校園裝雙機首批…6.3萬學生 逃過秋冬髒空氣

2019-10-08 23:25

日商拜訪韓國瑜 感謝高效率

2019-10-08 23:22

高雄農村4位英雄 推動農村再生獲獎

2019-10-08 19:24

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

駕駛人注意！ 國慶日總統府周邊交管懶人包

2019-10-09 10:41

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

退休教師發揚亡夫愛心 暖捐雲嘉14座橋

2019-10-09 16:51

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

掛反了？ 雲林街道國旗「這樣掛」引來熱議

2019-10-09 18:42

台南十月雪盛開 IG狂洗版

2019-10-09 15:15

慶祝中國國慶白狼爆和北市府喬好的 柯文哲：他和市警局的誰？

2019-10-09 12:07

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

謝龍介邀支持者明天一起升旗 找回中華民國

2019-10-09 13:48

台南六甲稻田彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 預將吸引粉絲瘋打卡

2019-10-09 14:56

水患危機變轉機 新北大都會公園晉升國際知名廣場

2019-10-09 12:13

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56

不吃不行！台南百貨賣場新進美食名店懶人包

2019-10-09 11:37

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50

台南西港胡麻三部曲 幸福餐桌、辦桌、野餐報名超搶手

2019-10-09 12:29

南投第4家非營利幼兒園揭牌 月費3500元還有名額

2019-10-09 15:57

超狂考古夜派對 新北十三行博物館首度夜間免費入館　

2019-10-09 09:04

烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54

雙十國慶連假 台東一房難求

2019-10-09 12:07

家扶中心長期募娃娃 九成新以上可捐

2019-10-09 16:38

新北免費新巴士3階段轉型 明年7月前40條路線改收費

2019-10-09 14:30

雲林吳厝橋改建 即日起至10月底止夜間單側通行

2019-10-09 15:44

總統蔡英文12號 到台南為後援會授證

2019-10-09 14:14

雙十連假來嗑漁夫鍋 基隆市府推專屬優惠

2019-10-09 11:37

基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12

阿里山林鐵本線加強軌道安全 使用年限將破20年

2019-10-09 14:52

養雞場太多破壞環境朴子市崁前、後2里民受不了抗爭

2019-10-09 12:57

國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07

不辦國慶升旗…侯友宜：愛國方式可能不同 心意一樣就好

2019-10-09 10:28

澳門追愛卻被騙光家產 五旬男街頭失控上演脫衣秀

2019-10-09 14:26

全球最好的藍染在這裡 任何洗衣粉都洗不褪色

2019-10-09 20:16

騎電動輔助自行車遭開單 新北警：加強訓練辨識

2019-10-09 17:43

遠東全家福台北展售會多款服飾、寢具、襯衫優惠價

2019-10-09 12:30

臉色慘白毫無動靜 北車外街友一早陳屍街頭

2019-10-09 16:26

柿子故鄉氣候異常！欠收價漲品質優 柿子節周休登場

2019-10-09 14:38

國慶連假彰化何處去？吃喝玩樂看過來

2019-10-09 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top