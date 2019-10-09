中華民國國旗飄揚俄羅斯 前金國小參加國際管樂賽奪冠

2019-10-09 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／即時報導



高雄市前金國小管樂團在國慶日前，代表台灣遠赴俄羅斯參加國際音樂節比賽，與來自13國的管樂團競賽，勇奪俄羅斯國際音樂賽金牌獎。小朋友們上場演奏時繫上國旗領巾，在頒獎典禮遊行隊伍中歡喜揮舞國旗進場，讓中華民國國旗飄揚在歐洲的土地上。

前金國小管樂團39名學童和35位師長，一定前往俄羅斯參賽。出國參訪比賽對小朋友來說，是相當難得又特殊的經驗。要經歷整整兩天的飛行、轉機，以及長途的巴士旅程，還需克服時差、溫差等不便條件。最後前金國小管樂團仍以高分奪得俄羅斯國際音樂賽傑出金牌獎。

校長陳瓊如表示，前金國小管樂團獲邀為開場演奏團隊，孩子們繫上國旗領巾，由教師張詠佑擔任指揮，演奏「月亮代表我的心」、「桃花過渡」等曲目，美好且歡愉的樂音及孩子展現的專注與自信，讓在場近千位來自世界各國的音樂愛好者熱情高喊「Encore、Bravo」。

學童黃冠程說，與來自世界的樂團同台競技，在寒冷的歐洲廣場上獲頒獎狀，是很特別而難忘的經驗與回憶。尤其大家一起揮舞國旗，大家宣布得奬時熱淚盈眶。