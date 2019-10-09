國慶連假金門又現返鄉人潮 縣府機場做足服務
國慶連續假期將從明日展開，今天下午開始台灣各機場就陸續湧進想提前返鄉的民眾，金門縣政府除了派員在松山機場協助旅客疏運之外，也結合旅台同鄉會志工，在北中南各大機場設置鄉親服務櫃台，提供飲料及諮詢等服務。
縣府觀光處表示，此次的國慶連假共有4天，不少鄉親都選擇回金門走走，由於近期舉辦「老兵召集令」及交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠」等活動熱烈展開，帶動赴金旅遊人潮，今日北、中、南等機場往金門班機幾乎班班客滿，不少鄉親及旅客在機場候補待位。
縣府服務團隊一早也在機場掌握現場狀況，並在下午15時30分於台北機場清點人數後，立即爭取華信加班機於晚間20時許由台北機場起飛，疏運鄉親及旅客。
縣府表示，明日是連假第一天，假期期間仍將持續掌握各地機場現況，視實際需求與民航局、航空公司協調運能以利投入疏運鄉親及旅客。提醒鄉親旅客，民航局為使空運資源作最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾之權益，援例於108年國慶管制期間(108年10月9日至11日台灣往金門及108年10月12日至14日金門往台灣)針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親及旅客特別注意。
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