國慶連假金門又現返鄉人潮 縣府機場做足服務

2019-10-09 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／即時報導



國慶連續假期將從明日展開，今天下午開始台灣各機場就陸續湧進想提前返鄉的民眾，金門縣政府除了派員在松山機場協助旅客疏運之外，也結合旅台同鄉會志工，在北中南各大機場設置鄉親服務櫃台，提供飲料及諮詢等服務。

縣府觀光處表示，此次的國慶連假共有4天，不少鄉親都選擇回金門走走，由於近期舉辦「老兵召集令」及交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠」等活動熱烈展開，帶動赴金旅遊人潮，今日北、中、南等機場往金門班機幾乎班班客滿，不少鄉親及旅客在機場候補待位。

縣府服務團隊一早也在機場掌握現場狀況，並在下午15時30分於台北機場清點人數後，立即爭取華信加班機於晚間20時許由台北機場起飛，疏運鄉親及旅客。