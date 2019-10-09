影／台中空汙惡化 盧秀燕 : 向市民道歉並檢討改善

2019-10-09 17:33 攝影中心 記者 攝影中心 記者 黃仲裕 ／台中即時報導



台中市長盧秀燕今天前往議會進行施政報告，針對稍早民進黨議員質疑近期台中空氣品質惡劣，要求她負起責任，她表示，面對空氣品質惡化，她向市民道歉，並會與團隊檢討改進。