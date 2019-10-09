情感教育學成熟相處 大學校長斷甘蔗喻拒絕渣男渣女

2019-10-09 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／即時報導



恐怖情人行徑屢屢登上媒體社會版面，輔英科技大學今天舉辦「情感教育月」開幕式，以行動劇提醒恐怖情人的可怕。校長顧志遠與學務長林惠賢化身「超級英雄」折斷甘蔗，意喻拒絕「渣男、渣女」，並宣示校方建構「三級五心」輔導方式，陪伴學生成長。

輔英科大今天舉辦「情感教育月-愛在輔英天使嶺」開幕，邀唐氏症關愛者協會表演太鼓，有大批師生參加。行動劇由男女學生扮演情侶互動，但日久生變，衍生怨懟，進而監控對方手機、PO私密照，展開復仇式行徑。就在危險時刻，身著超人裝的「超級英雄」顧志遠及林惠賢即時出現，當場折斷甘蔗道具，喊出「拒當渣男、渣女」！另贈送學生完整甘蔗，教導學生如何學習親密關係中成熟的相處之道，讓感情有如倒吃甘蔗般甜甜蜜蜜。

顧志遠宣導「愛情五不」，包括：絕不違反他人意願拍下他人影像；絕不聽從他人指示自拍私密照片；絕不倉促傳送影片訊息；絕不轉寄任何私密影像檔案；絕不取笑或霸凌私密影像遭外流的人。

林惠賢表示，校方為了陪伴學生身心靈健康，建構「三級五心」輔導園地，規劃三級預防關懷網絡，分為初級、二級與三級關懷，結合導師、心靈SPA導師、教官、心理師及輔導股長等五大力量，發揮愛心、耐心、細心、恆心及同理心，照顧全校學生心理健康需求。

校方提醒學生在親密關係中，要尊重他人性隱私的自主權，學習適切的態度表達情感、接受情感或拒絕情感。現場運用互動式遊戲平台，進行線上即時問答，以活潑輕鬆方式寓教於樂。