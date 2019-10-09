高雄市補助體感科技業 韓國瑜：將增至2億元

2019-10-09 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



體感嘉年華DIGI WAVE開幕典禮今在高雄舉行，高雄市長韓國瑜說，目前整個高雄市有265家體感科技的數位內容產業，經濟規模約120億，市府去年補助1億1千萬，預計新的年度將增加到2億。

首屆體感嘉年華-DIGI WAVE在高雄舉行，結合體感科技、新媒體藝術、影音視覺、電競娛樂的交流互動，舉辦一系列活動。

韓國瑜今出席體感嘉年華活動，並帶領市府首長體驗體感科技的電競比賽，並成功擊敗對手。

會後被媒體問到，玩電競把對手擊潰的感覺，是不是象徵擊潰民進黨？韓國瑜笑說，「哪有，妳政治性格太強了」，這只是我們高雄市大力推動這個體感科技，安排的一個橋段，讓大家一起來注意一下高雄體感科技的發展。

韓國瑜說，目前整個高雄市有265家體感科技的數位內容產業，大概經濟規模有120億，市府去年補助1億1千萬，預計新的年度補助將增加到2億元。