「生命之樹」照亮屏東市 夜間雙層巴士看得到

2019-10-09 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／即時報導



今年初在台灣燈會大放異彩的燈飾「生命之樹」，終於又重新佇立在屏東市，這幾天屏東縣政府展開試燈，讓民眾驚豔不已，尤其是雙層巴士經過時，遊客更是驚嘆「屏東夜景原來這麼美」！縣府表示，會再擇期試燈，展現「生命之樹」最美的姿態。

「生命之樹」是今年台灣燈會的燈飾作品，當時吸引許多民眾拍照留念，後來燈會結束後，縣府就計畫將其移至屏東市區繼續「照亮」屏東，歷經數月施工，「生命之樹」終於又在屏東縣立體育館旁重新佇立。