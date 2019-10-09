民眾憂金門石蚵遭大陸汙染 水試所公布檢測籲安心

2019-10-09 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



繼金門縣環保局公布金門的花蛤檢測結果後，金門縣水產試驗所今天也公布牡蠣的抽檢結果及針對緊鄰中國汙染的金門海域檢驗結果，都符合相關規定，水試所說，今年第二季對尚義地區的花蛤尚義；湖下、北山、洋山、金城南門、下埔下、尚義、埔頭等地的牡蠣等，進行抽驗及檢測，檢驗項目為甲基汞、鉛、鎘等3項重金屬，結果都正常，請民眾安心。

為讓金門居民安心，金門水試所長期對沿近岸海域水質進行持續監測外，替金門的水產品安全做把關，今年進行有關花蛤及牡蠣生物體的抽驗及檢測，檢驗結果，甲基汞含量於牡蠣及花蛤中未被檢出，鉛含量牡蠣介於0.19至0.4 ppm之間，花蛤為0.03 ppm；鎘含量牡蠣介於0.33至0.63 ppm之間，花蛤為0.22 ppm；均符合衛福部發布之「水產動物類衛生標準」可食部分之重金屬限量標準（甲基汞0.5ppm以下，鉛、鎘2ppm以下）。