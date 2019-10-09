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秋冬補助國慶煙火加持 墾丁小琉球一房難求

2019-10-09 15:00中央社 屏東縣9日電

雙十連假是今年最後一個連續假期，屏東熱門觀光景點墾丁及小琉球旅宿可用一房難求來形容，業者表示，秋冬國旅補助和國慶煙火在屏東施放是最大的加持。

雙十節4天連假明天起登場，墾丁和小琉球的住宿迎來近2年難得一見的盛況，不論旅館或民宿，10日至12日幾乎在滿房的狀況，連四重溪的溫泉旅館一半以上都是客滿。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，秋冬國旅補助有很大的幫助，以福華來說，國旅補助收入約補陸客一半營業額的缺口；另外，就是國慶煙火在屏東舉辦，這是一個很有亮點的活動。

小琉球觀光發展協會理事長洪豪昇指出，小琉球有400多家的旅館和民宿，總共約可容納1萬5000人，雙十連假前3天有9成以上的旅宿都客滿，除了暑假的假日，平時很難出現這種盛況。

洪豪昇指出，他認為國旅補助是最大的誘因，國慶煙火是其次，因為雙十連假是今年最後一個連假，秋冬補助到12月底，這個連假再不出遊，能用的機會就少。

洪豪昇並說，如果明天天氣好，在小琉球靠近本島的地方如中澳沙灘或花瓶岩，可以看得到在高屏溪施放的國慶煙火。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，這次雙十連假估計帶來100萬人次的人潮，11日至13日縣府在滿州佳樂水舉辦國際衝浪大賽，並結合平日市集和半島歌謠祭，還有墾丁國家公園管理處也舉辦瑯嶠鷹季，精彩的活動將為屏東帶來旅遊人潮。

小琉球國旅補助連假

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