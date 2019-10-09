大林蒲遷村 高市：請經濟部加速環評、都更、園區報編

2019-10-09 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／綜合報導



高雄市政府都發局今發新聞稿表示，放在行政院多時的大林蒲遷村案，總算核定了，針對行政院昨核定的「新材料循環產業園區申請設置計畫」，大林蒲居民為了台灣經濟犧牲健康多年，市府感謝行政院總算核定遷村。待收到正式公文後，高雄市政府會全力配合中央代辦遷村，讓大林蒲居民未來可以健康、安心的生活。

高雄市政府表示，大林蒲遷村案，早在2016年7月，前行政院長林全即已決示，納入經濟部新材料循環產業園區規畫，並裁示由經濟部為「需地機關」，統籌遷村所需經費及安置土地，再委託高雄市政府代辦遷村相關先期規畫及籌備工作。

市府強調，市府將全力配合經濟部「新材料循環產業園區計畫」，加速代辦大林蒲遷村工作。市長韓國瑜已指示於今年5月31日成立大林蒲遷村專案辦公室，原則每3個月召開跨局處協調工作會議，由副市長李四川擔任召集人，協調經發局、都發局、民政局及小港區公所等14個府內單位籌辦遷村事宜，並聽取統合地方居民意見，協助與經濟部溝通，維護居民權益；惟行政院遲遲不核定計畫，高雄市政府先期作業在不確定因素下，無法進行。

高市都發局表示，依行政院核定的新材料循環產業園區計畫，計畫用地包括大林蒲地區124公頃土地，截至2019年4月統計，當地計有11753戶、20129人，根據規畫，將遷村安置於高雄小港機場北側，交通部航港局及台糖公司經管的紅毛港遷村剩餘土地。

依中央核定計畫，遷村方式將依循土地徵收條例的協議價購、補償救濟及安置規定辦理，並依中央決定原則「私有住、商土地一坪換一坪；建物專案全新重建價格補償」，市府將協助中央與居民協調取得共識辦理。

都發局說，經濟部所提計畫書已載明，大林蒲地區私有的住宅區、商業區土地合計約52公頃，遷村所需土地包含航港局22.4公頃及台糖30公頃，應足夠需求。市府後續將協助經濟部加強與居民溝通，爭取配合推動。

都發局說，大林蒲居民關心的遷村經費，依中央核定計畫，新材料循環產業園區總計畫經費為1045億元，其中包括大林蒲遷村經費589億元。核定計畫經濟部預計於2021年中完成「產業園區報編」作業，並以2023年底完成大林蒲遷村為目標。