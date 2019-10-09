連假小琉球每日估破萬人 保護海龜縣府祭重罰

2019-10-09 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣報導



屏東縣小琉球為全球少數的大型珊瑚礁島，其中，潮間帶生物種類眾多且多樣，近年成為國內最熱門的旅遊景點之一。當地居民及志工盡力復育海洋資源，不過因觀光發展迅速每年湧入大量的遊客，遊憩壓力衝擊威脅著小琉球自然生態環境，導致日前珊瑚礁遭破壞、海龜受虐等事件頻傳。這回雙十連假來臨，縣府預估每日將有破萬遊客登島，為避免海洋生態遭破壞，更透過與旅宿、浮潛、導覽業者合作，提醒遊客不要破壞海洋生態以免觸法。

交通部觀光局、屏東縣政府業在104年公告「屏東縣琉球鄉自然人文生態景觀區」範圍包括肚仔坪、杉福、蛤板灣、漁埕尾、龍蝦洞等5處潮間帶區域，其中杉福及漁埕尾為潮間帶保育示範區，同一時間進入人數分別以300人、500人為限。

屏東縣政府表示，歡迎遊客蒞臨小琉球，但提醒民眾得遵守法律規定，尤其進入自然人文生態景觀區，務必由合格導覽人員帶領並遵從指示，切勿隨意捕捉潮間帶生物以維護生態永續，否則可依照「發展觀光條例第62條第2款」處3萬元以下罰鍰，另外，或依屏縣府公告「琉球、車城漁業資源保育區及有關限制事宜」規定，可依漁業法核處新台幣3萬至15萬元罰鍰。

屏縣府農業處長黃國榮表示，透過與旅宿、導覽、浮潛業者合作加強宣導，以提升遊客保育意識，也希望遊客們能相互提醒，共同維護海洋生態。