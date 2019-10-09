高雄市青年局 公開徵求「副局長」！

2019-10-09 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



高雄市府10月1日成立青年局，今天公開向外徵求「副局長」。青年局長林鼎超表示，歡迎各界優秀公務員投遞履歷，一起來打造青年逐夢首選城市，年齡不拘，需具備簡任十職等。

高雄市青年局9月啟動「北漂公務員返鄉服務計畫」，特別保留青年局一半職缺約15名，包括專員、法制秘書、科員、助理員、辦事員、書記等職務，邀具服務工作熱忱、企盼鮭魚返鄉的公務員爭取。今天發出徵求「副局長」的訊息，格外令人矚目，過去副局長職務多由府內調任或局內直升，很少公開向外徵求。

高雄市青年局編制共37人，除了局長、副局長與主秘，依據不同業務，劃分三個科別，分別是資源整合科、創業輔導科與綜合規劃科 。