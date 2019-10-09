高雄市青年局 公開徵求「副局長」！
高雄市府10月1日成立青年局，今天公開向外徵求「副局長」。青年局長林鼎超表示，歡迎各界優秀公務員投遞履歷，一起來打造青年逐夢首選城市，年齡不拘，需具備簡任十職等。
高雄市青年局9月啟動「北漂公務員返鄉服務計畫」，特別保留青年局一半職缺約15名，包括專員、法制秘書、科員、助理員、辦事員、書記等職務，邀具服務工作熱忱、企盼鮭魚返鄉的公務員爭取。今天發出徵求「副局長」的訊息，格外令人矚目，過去副局長職務多由府內調任或局內直升，很少公開向外徵求。
高雄市青年局編制共37人，除了局長、副局長與主秘，依據不同業務，劃分三個科別，分別是資源整合科、創業輔導科與綜合規劃科 。
局長林鼎超表示，青年局徵求副局長，即日起至10月15日止，歡迎具有遠大抱負與熱忱的人才加入青年局團隊，一起來打造青年逐夢首選城市。青年局是一個充滿熱情活力，可以讓人實現夢想的地方，局處同仁雖然很年輕，但每個人都非常有衝勁與行動力。雖然副局長沒有年齡限制，但需具備簡任十職等，並有推動青年業務或國際交流推動經驗3年以上，應用豐富的業務推動經驗增加高雄青年國際交流機會，歡迎各界優秀的公務員來投遞履歷。徵才活動將報名至10月15日截止，有關徵才相關問題，可洽詢青年局邱小姐(07)5821020分機2037。
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