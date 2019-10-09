烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



烈嶼地區民眾的福音！金門航空站與烈嶼鄉公所近日購置一台國內航線候補機櫃，並於7日起正式啟用，烈嶼鄉公所今天表示，有了這台候補機，就可縮短從烈嶼出發到機場約一小時的時間，讓烈嶼民眾不用一大早就舟車勞頓的趕往機場候補，有需求的民眾，可以就近先到鄉公所辦理候補機位，在趕往機場，節省很多寶貴的時間，也可以與大金門民眾同步候補，不影響權利。

烈嶼鄉長洪若珊表示，烈嶼的鄉親因交通不便等因素，有時要候補台金機位，總要起早到大金門航空站大廳內的聯合候補櫃台登記候補，也因大小金門間往來的交通時間，候補機位的優先順序都是很後面的，尤其是4、5月的霧季和三節節慶的一票難求，必須長時間耗在機場枯等、往返奔波，帶給鄉民負擔和不便。

洪若珊說，感謝鄉代會支持鄉公所購置1台國內航線候補機櫃，並在金門航空站主任洪念慈的協助下，順利完成連線作業，讓有需求的鄉親，可以就近先到鄉公所辦理候補機位，嘉惠不少鄉親。

日前的啟用典禮，包括洪若珊、金門航空站主任洪念慈、鄉代表會主席方駿洋、鄉代表共同按鈕啟用，連日來，吸引不少民眾到場使用，大家都直呼很方便！