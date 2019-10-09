韓國瑜授旗 陳士杰、李奎龍與鐵人雙姝成虛擬漫畫英雄

2019-10-09 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



108年全國運動會10月19日在桃園市點燃戰火，高雄市府今天在四維行政中心進行「壯行誓師」授旗儀式。高雄市代表隊「重量級」掌旗官舉重好手陳士杰，從市長韓國瑜手中接旗揮揚。韓國瑜表示，今年啟動產官學合作模式，將設計成虛擬的漫畫英雄角色 ，用創新思維讓大家認識高雄傑出運動員，未來希望遊戲業者也能用運動員當主角，開啟運動與電競產業合作模式。

韓國瑜說，雖然全運會19日才正式開幕，但賽事已經開始，目前高雄市已拿下7金、7銀和8銅，感謝小港醫院院長郭昭宏、高雄市體育會理事長朱文慶。運動員非常辛苦，台上10分鐘，台下10年功。高雄市優秀運動選手即將開拔赴桃園爭取光榮，希望選手有優異表現，市府與民眾會成為運動員後盾，給予支持與祝福。

今天授旗會場共有150位高雄市選手代表出席，為鼓舞出征士氣及期許帶回榮耀，授旗現場特別安排「彩繪臉龐」橋段，在「重量級奧運名將」陳士杰、「國內三級跳霸主」李奎龍，以及「台灣鐵人雙姝」郭家齊與張綺文等4位選手代表臉上彩繪。

高雄市運動發展局首次嘗試產官學合作，邀請實踐大學資訊模擬與設計學系教授郝光中與學生林冠君，以高雄市代表隊選手陳士杰、李奎龍、郭家齊與張綺文為主角，將他們堅強奮鬥的個人特質，設計成虛擬漫畫英雄角色。4人的人形立牌，也成為誓師大會吸睛焦點。