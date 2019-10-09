聲光俱佳！屏東站噴水池測試 返鄉民眾：屏東變美了

2019-10-09 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣報導



越夜越美麗！屏東火車站前環境工程，歷時7個月施工，近日進入驗收階段，除了道路拓寬工程讓街道更整齊，站前噴水池廣場也開始進行測試，晚間在燈光、音效搭配下，讓夜晚屏東站相當華麗。另外，離車站不遠的大和旅社，主體建物維修的施工帷幕也已經撤下，投射燈光打在外牆上，讓這棟屏東市中心最受注目的歷史建築，彷彿重回1939年的榮景。

屏東火車站前環境工程，共斥資5500萬元，今年3月中旬開始動工。目前施工圍籬日前拆除一空，噴水池面剛好映照出車站倒影，讓屏東火車站變得更美了，而水舞噴水池近期進行測試，水柱可達兩層樓高，夜間在搭配著燈光和音效，吸引不少民眾駐足圍觀。在台南工作的李先生說，這回提前回屏東過國慶連假，一出車站大門，覺得屏東變美、變得不一樣。