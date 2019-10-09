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行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32聯合報 記者王昭月／高雄報導

行政院核定高雄大林蒲遷村案將一坪換一坪，當地居民盼了幾十年希望這次是真的。記者劉...
行政院核定高雄大林蒲遷村案將一坪換一坪，當地居民盼了幾十年希望這次是真的。記者劉學聖／攝影
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行政院昨晚宣布已核定大林蒲遷村案，兌現一坪換一坪承諾，但當地居民對此項選前的利多政策，十分質疑，小港區鳳興里長洪富賢認為政院有將大林蒲遷村案及新經濟材料園區混為一談之嫌，有必要說清楚講明白，別再誤導民眾，不能讓居民從主角變成配角，從元配變小三。

洪富賢說，大林蒲遷村案，政府去年也說核定，現在選舉到了又提，居民不解，經濟新材料園區總金費是1054億，為何行政院一直說是大林蒲遷村經費，若是遷村經費，那計畫書在哪裡，行政院有必要清楚的交代遷村時程在哪，經費及土地在哪兒。現在說是「一坪換一坪」，那到底是大坪換小坪，還是保力達換礦泉水。「我們不是反對遷村，而希望有對百姓不會造成傷害或負債的遷村案」，大家才能無後 顧之憂。

住大林蒲七十多年的老居民陳玉西表示，遷村案從100年起開始談，但今天政府到底是因為大林蒲空汙才要遷村，還是為了建新材料園區才要遷，應該說清楚，兩案不能混一起。

陳玉西說，中央都沒人來談遷村條件，昨晚就逕自發布核定的訊息， 她聽了實在很生，要遷村應列專案，要有專款，現在已經十月了，立法院可能連議案都沒排入，行政院就隨便說說，難免不會給人「選舉手段」的聯想。

行政院核定高雄大林蒲遷村案將一坪換一坪，當地居民盼了幾十年希望這次是真的。記者劉...
行政院核定高雄大林蒲遷村案將一坪換一坪，當地居民盼了幾十年希望這次是真的。記者劉學聖／攝影
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