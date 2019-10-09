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大林蒲遷村案 綠委肯定、藍營要看預算何時下來

2019-10-09 11:06聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

行政院昨天拍板核定高雄大林蒲遷村案，現任立委賴瑞隆強調，過去沒有政府將大林蒲遷村案走到這一步，現在中央政府的努力應被肯定，預算是逐年編列的，他會緊盯政府與居民的各協調事項，監督政府執行進度。國民黨籍高雄市議員陳麗娜說，要看到預算編列才算數，以前紅毛港遷村案從核定到預算編下來、執行，中央經過很多年。

賴瑞隆說，他在立法院9次總質詢追大林蒲遷村案，也參加過無數次的協調，中央核定遷村案經費，展現中央對大林蒲遷村案的重視，過去的政府都未走到這一步。

賴瑞隆表示，大林蒲遷村案的經費，中央會逐年編列，核定之後，還有許多與居民的溝通工作要進行，等這些程序完成，經費將會逐年編下來，他會全力監督中央執行的進度，請大林蒲鄉親放心。

也是長期關心大林蒲遷村案的陳麗娜說，看過紅毛港遷村案的整個過程，大林蒲居民對於「核定」心已有定見，知道從核定到編預算執行，還要相當時日，今天就有許多鄉親跟她說「看到預算才算數啦」，也的確如此，她最近把蔡政府這些年來對大林蒲遷村案說過的「承諾」整理一下，可以看到遇到重要選舉就會放出一些消息，有幾次還讓大林蒲居民以為案子全定案了，事實不然，遷村案一切未定。

陳麗娜說，她現在是高雄市議員，會督促高雄市政府趕快做好地方政府應在遷村案中做的工作，也會看中央在大林蒲遷村案「核定」之後，要到什麼時候正式預算才會編出來。

行政院核定大林蒲遷村定案，當地居民盼了幾十年的遷村案終於定案，未來將集體遷村，也...
行政院核定大林蒲遷村定案，當地居民盼了幾十年的遷村案終於定案，未來將集體遷村，也是有史以來台灣最大的遷村案。本報資料照片／記者劉學聖攝影
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高雄市行政院

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