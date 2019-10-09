選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 藍凱誠 ／台北報導



「政治操作！」高雄市大林蒲地區居民張先生今天上午說，遷村作業細節至今不明，且居民諸多疑慮未解，他認為，多數居民也會覺得「政治操作」，對遷村的時程不抱樂觀。

張先生家族在大林蒲有三間房子，持有的土地面積約100多坪。他說，自己不反對遷村，主要是因為土地面積不小，而且經濟能力不差。如果土地換到鳳山附近，家族花得起錢蓋新房子，離遠飽受工業汙染的環境。

不過「有辦法的人早就搬出去了」張先生說，目前還留在當地的居民，多數都面臨著經濟能力不佳，和持有土地面積不到10坪的困境。他表示，「一坪換一坪」看起來不錯，但問題是土地不到10坪，房子能不能蓋？該怎麼蓋？最嚴重的是「沒錢蓋」。

蓋一間像樣房子的費用，起碼要花上100、200萬元，對於長年生活在大林蒲的弱勢居民來說，不啻是一筆「天文數字」。就算政府補助搬遷費等相關費用，但蓋房子總是要自己花錢，假如向銀行貸款蓋房子，日後貸款還不出來，房子恐怕也不保。