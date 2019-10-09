國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東報導



今年的國慶焰火將在高屏舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，不只屏東縣大力宣傳，請來紙風車劇團、滅火器、小男孫樂團等接力表演，高雄市也在鐵橋高雄端的濕地公園規劃嘉年華活動和草地音地音樂會，今年的國慶焰火將首次形成高屏溪兩岸同時「尬場」的熱鬧場面。

屏東縣政府在國慶焰火當天規劃了一系列精彩活動，明天下午4時起在河濱公園就有紙風車兒童劇團搶先登場，接著有屏東高校聯合儀隊演出「神山之子」，還有藝人林俞妏、吳汶芳接力演唱，重頭戲國慶焰火施火將在晚間8時登場，在國立台灣交響樂團的現場演奏下，42分鐘的焰火施放，將創下史上最久。

焰火施放後，還有多項精彩表演，滅火器、小男孩、宇宙人等樂團將接力登場，從下午到晚上，屏東河濱公園可望嗨翻天，縣府已提前預告，建議民眾以野餐裝備進場，欣賞精彩表演及美麗焰火。

今年的焰火活動最特別的是，高屏溪兩岸同時「尬場」除了屏東端熱鬧滾滾外，高屏溪對岸的高雄市也在高屏溪舊鐵橋的高雄端濕地公園規劃嘉年華活動和草地音樂會，10日下午4點起就有現場演唱，包括青春男孩樂團Noovy、金曲新星孫盛希、新加坡創作歌手邱鋒澤、青春偶像鼓鼓等歌手輪番上台接力演出，共同歡慶雙十節。