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高雄農村4位英雄 推動農村再生獲獎

2019-10-08 19:24聯合報 記者謝梅芬／高雄報導

「108年農村領航獎」經過激烈競賽，高雄謝坤淞等4位農村英雄，從426名參賽者中脫穎而出，今天下午到台北接受表揚。

4位英雄分別是永安區新港社區理事長蘇國禎推動石斑魚養殖六級化轉型；甲仙區大田社區里長張琪長年投入甲仙地方關懷及農村建設；六龜寶來人文協會執行長李婉玲，以地方文化及職能訓練陪伴六龜地區災後重建；大樹休閒農業區理事長謝坤淞以金牌農村大樹龍目社區為據點，將高雄特色農村串聯大力推動一日農夫體驗。

4人都說，投身農村之中，有甘有苦，李婉玲說 「因為堅持，所以燦爛」。

高雄市永安區新港社區發展協會理事長蘇國禎從小在漁村長大，一直對漁村漁業有著一份特殊的感情，民國98年成立產銷班，101年得到農林魚牧十大績優產銷班，再由社區推薦擔任社區理事長，開始積極推動農村再生計畫，改造鑽石灣綠美化、設立社區關懷據點，舉辦一日漁夫，帶領社區辦理活動，讓外界更多人認識社區。

高雄市甲仙區大田社區里長張琪是南鄒族姑娘，嫁到大田社區之後，積極成為社區成長的動力。建立甲仙地區老人、兒少關懷網絡；社區居民參與活力創意森巴嘉年華，社區朝向經濟自主財源開發。

高雄市寶來人文協會執行長李婉玲用社區組織累積人力資本，99年啟動農村再生加速計畫。99-101年莫拉克颱風災後農村社區重建工作。接著推動社區藝文活動。

高雄市大樹休閒農業區理事長謝坤淞以里山倡議為基礎，發展富有庄腳味的農村體驗產業；積極引動青年參與，投入貢獻的龍目社區，由原本默默無聞到每年超過300台遊覽車次及自由行背包客熱門造訪的金牌農村。

農業局長吳芳銘說，這4名領航者心中都有「過更好的生活」的夢想，帶著社區創造各種可能性，在這片夢田上，努力不懈地耕耘，終於在全國眾多參賽者當中，一路從初審到決審，脫穎而出，拿到農村領航獎的殊榮，這是對個人表現的肯定，也是社區所有成員共同努力的成果。

值得一提的是，這4個社區，在高雄一日農夫團隊中，都相當活躍，也都以各自的專業，發揮地區領頭羊的角色，帶著周邊社區，參與農村體驗活動，彼此相輔相成，發揮所長。

高雄農村四英雄由左至右為李婉玲、張琪、蘇國禎、謝坤淞。圖／高雄市農業局提供
高雄農村四英雄由左至右為李婉玲、張琪、蘇國禎、謝坤淞。圖／高雄市農業局提供
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