行政院長蘇貞昌核定大林蒲遷村案 陳其邁臉書報喜

2019-10-08 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄報導



行政院副院長陳其邁和立委賴瑞隆今晚分別在臉書上宣布，行政院今天已核定大林蒲遷村案。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

行政院副院長陳其邁和立委賴瑞隆今晚分別在臉書上宣布，行政院今天已核定大林蒲遷村案，預計投入1047億經費，包括公務預算390億、自償率64.52%。高雄市都發局長林裕益說，遷村案已開了多次會議未決，他至下班前尚未接受行政院公文通知。

行政院副院長陳其邁今晚6點在臉書上PO文指出，在行政院全力衝刺下，院長蘇貞昌正式核定高雄鄉親非常關心的大林蒲遷村案。

陳其邁說，今年1月他到行政院，對於高雄重大的建設一直盯緊進度，大林蒲遷村，就是一個。能夠落實對於鄉親的承諾，陳其邁說「不管我在哪個工作，這都是我應該做的。」

陳其邁說，大林蒲原是一個小漁村，國民政府遷台後，在重工業的發展政策下，四周環繞著中油大林煉油廠、台電大林發電廠及中鋼公司等大型工廠。

長期的工業氣體排放，讓大林蒲居民的健康及生活品質受到嚴重影響。當地的天空，總是一片灰濛濛。大林蒲同時也像一座孤島，居民無論要前往何處，交通非常不便。

2016年11月，行政院長林全前往大林蒲視察時，為當地長期承受污染，向大林蒲居民鞠躬致歉。經過多次會議、並與市府協商，今天行政院正式核定遷村計劃，預計投入1047億經費(公務預算390億、自償率64.52%)。

立委賴瑞隆隨後也在臉書上說，大林蒲遷村案今天蘇院長正式核定，政府將加速啟動相關程序，一坪換一坪不變、589億遷村經費不變。

高雄市都發局長林裕益說，到下班前都還沒收到得行政院的公文，不過，大林蒲遷村一旦定案，需地機關經濟部也會開始推動，高雄市政府也會協助遷村相關事宜，目前大林蒲遷村也有設立專案辦公室。