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金門府會緊張 縣議會空轉

2019-10-08 18:46中央社 金門縣8日電

金門縣議會第7屆第4次臨時會空轉2天後，昨天恢復開會，但議長洪允典在主持會議2分鐘後就宣布臨時會結束，令在場議員和縣府官員錯愕。對議會之後的運作，洪允典今天未接電話，縣府也不便表示看法。

第7屆第4次臨時會在4日召開後，連續2天因部分議員以缺席技術杯葛流會；昨天第3次會雖達法定開會人數，洪允典宣布開會，但隨即以縣府未能善盡與議員溝通職責，以致影響議會進行，當下宣布臨時會到此結束。從宣布開會到散會前後2分鐘，現場一片愕然。

據指出，從縣議會第2次臨時會後，金酒公司所屬廈門貿易公司董事長楊應雄7月30日向金門地檢署控告洪允典觸犯刑法假藉職務上之機會侮辱公務員罪案，府會關係陷入緊張。

本案4日開庭，同一天第4次臨時會開議，洪允典出庭，當天未現身議場，力挺議長的議員刻意缺席杯葛，連續2天癱瘓議事。

金門縣議會本屆議員原有議員席次19席，除去已故議員許建中為18席，開議人數必須10席議員出席才過半：昨天會議有13名議員簽到，超過開會門檻，主席洪允典宣布開會。

議員楊永立首先發言，在發言前張貼海報「金門縣議會是紙老虎，金門縣政府像哈巴狗」。他說，縣政府在這裡坐2天，就是為了要錢而已，縣議會無法監督縣政府，開這個會沒有什麼意義；既然監督不到，開什麼會？他提議乾脆不要開會算了，說完，隨即走出議場。

洪允典接著表示，「很遺憾，由於縣府未能善盡職責，與議員溝通不足，致影響議會順利進行，所以本人宣布這次臨時會到此結束。」他隨即敲下議事槌，宣布散會離場。

楊鎮浯率縣府一級機關單位首長以上人員及二級機關首長列席備詢，聽到洪允典宣布會議結束大家面面相覷，「目送」洪允典離開。在場幾名議員也相當愕然。

原訂5天的第7屆第4次臨時會完全未進入實質議程草草結束。縣議員說，議事空轉是金門縣議會史上首見。

金門公務員建中

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