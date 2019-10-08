晤日商 韓國瑜：申請建案像抓寶可夢可看進度

2019-10-08 18:17 中央社 高雄8日電



高雄市長韓國瑜今天接見日商大和房屋集團代表片岡幸和指出，市府對縮減建築申請流程已縮減為9個月，而且建案申請就像「抓寶可夢一樣」，可以清楚了解進度。

日商大和株式會社集團海外事業部第二事業部長片岡幸和今天率員拜訪韓國瑜。由於日前韓國瑜會晤日本學者引發爭議，媒體關切韓國瑜今天行程是否準時，果然他在2時29分準時現身。

韓國瑜允諾全力配合並協助業者需要。他說，過去申請一個建築案件，有時候需要1到2年時間，市府團隊將申請案子壓縮在9個月時間，節省約100多天。

韓國瑜說，未來市府申請案件「會像抓寶可夢一樣」，案件進行到那，建築師事務所直接上網可以看得到，不需一再到市府就可以了解申請案件還有多久可以完成。市府團隊跟企業可以並肩成長，在和睦的氣氛下攜手合作。

片岡幸和表示，公司正在以飯店開業營運為目標，努力的推動相關開發的作業跟工作，期望明年開工、2023年讓旅館順利營運為目標。會後雙方合影並互贈禮物，韓國瑜致贈一瓶有韓國瑜圖像的金門高梁酒，他特別表示「這是台灣清酒，比日本的強100倍」。

對於都發局「大和房屋是在今年3月交易土地」說法，「Wecare高雄」在臉書貼文指出，大和房屋在2017年到高雄市勘點，由當時的市長陳菊接見，2年前著手取得位於中山、林森路口的用地，今年初完成土地整合。「Wecare高雄」發起人尹立認為，「好的政策應該被延續肯定、招商也必須一步一腳印」。

大和房屋創立於1955年，事業以獨棟住宅為中心，並拓展至租賃住宅、住宅大樓、商業設施、事業設施(如物流設施、醫療、照護設施等)等領域，進行多方位之積極經營。此外，不單只是新建住宅，也積極推動住宅翻修相關業務，是日本國內在住宅、建設、不動產公司業界營業額排名第一的企業。

大和房屋今年3月買下中山二路、林森四路口的精華土地，基地面積約5125平方公尺，並投入鉅資新台幣60億元，計劃興建21層日系高級飯店及29層集合住宅。為表達對該投資案的重視，特派片岡幸和率團來台拜訪。(編輯:孫承武)