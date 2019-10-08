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香蕉主題「旗山馬拉松」報名倒數 參加再抽香蕉樹

2019-10-08 17:38聯合報 記者徐如宜／高雄報導

成功報名「旗山馬拉松」，再抽香蕉樹！圖／聯合數位文創提供
成功報名「旗山馬拉松」，再抽香蕉樹！圖／聯合數位文創提供
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全台唯一以香蕉為主題的路跑活動「旗山馬拉松」，即將於12月8日登場。憑藉前兩屆於運動筆記上網友4.5顆星的超高評價，今年主辦單位再升級規格，延長路線至美濃地區，帶給跑者全新的路跑體驗。活動報名至10月13日最後倒數中，錯過可要再等一年。

高雄旗山盛產香蕉，素有「香蕉王國」的美譽。旗山馬拉松結合旗山在地特產，從補給品琳瑯滿目的香蕉美食，到賽道上跑進蕉園踏上溪州大橋感受旗山景色，為跑者營造一大享受。主辦單位為了推廣旗山農產，與在地農民合作，只要報名成功的跑者就可以參加抽獎，最大獎為25台斤的旗山香蕉樹，由旗山蕉農種植灌溉，並定期回報果樹成長狀況，香蕉收成後會直接宅配至家中。此舉富含教育意義，更是以實質方式協助旗山蕉農及推廣在地農產。

主辦單位聯合數位文創表示，本屆旗山香蕉路跑不僅能讓跑友可以走訪旗山、美濃當地美景，感受兩地不同文化，吃盡各式美食，加購高質感機能商品，更致力推廣在地農作及鼓勵健康運動的風氣，希望讓參與民眾都能玩得盡興。

12月8日開跑的旗山馬拉松，報名至10月13日截止，全馬組42K、半馬組21K、健康組10K、親子組5K。報名請上iRunner https://pse.is/cishan，更多資訊請搜尋「旗山馬拉松」官方粉絲團https://www.facebook.com/cishanmarathon/ ，或洽客服專線02-77216955。

香蕉馬拉松路跑

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