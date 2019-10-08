親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台65線7車連環撞…運瓦斯貨車也遭殃 漏油冒煙急灑水降溫

日外館賀電烏龍 網友：這比遲到絕對嚴重百倍

綠質疑市府發函商家掛國旗 韓國瑜：不用往負面聯想

2019-10-08 16:33聯合報 記者蔡孟妤／綜合報導

高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤/攝影
高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤/攝影
分享

雙十國慶即將到來，民進黨高雄市議員康裕成昨下午在議會質詢指出，有市府發出要商家配合掛國旗的公文，並傳有商家擔心不掛會被「查水表」。高雄市長韓國瑜說，市府相關單位是希望響應慶祝中華民國的生日，讓大家發揮愛國心及藉機會行銷高雄，是非常好的一件事，不用去往負面聯想。

韓國瑜今下午受訪被問到市府發函掛國旗，傳有商家擔心不掛會被查水表，韓國瑜說，「怎麼會這樣子咧，我們相關單位，包括新聞局還有這個系統業者等，都是說希望響應慶祝中華民國的生日。」

韓國瑜說，高雄市基於愛國及行銷兩個角度，讓大家有愛國心，然後也藉機來行銷高雄市，是非常好的一件事情，而且很多市民這幾十年下來，都沒有看過這麼多的國旗在高雄街頭，「我覺得這一件事是非常棒的，大家不用再去往負面聯想。」

新聞局長王淺秋說，康議員現場還有稱讚新聞局，說新聞局這樣做很好，而且記得記得以後每年都要繼續發這樣的公文，那這也只是一個書函，完全沒有強制力，只是鼓勵大家在雙十國慶，這個國家法定慶典及國家的生日時，一起響應一起來掛國旗。

王淺秋說，新聞局是以行銷品牌的觀點來看，希望大家一起讓整個城市非常的繽紛，有很多活動在高雄舉辦，很多遊客可以到高雄來觀光、旅行，這是一個城市意象，一起來行銷高雄的觀念，完全沒有強制的意思。

她說，今年希望有更多的國旗飄揚在高雄市，只是希望讓大家一起慶祝國家生日而已，這個動機非常單純。

對於韓國瑜在雙十國慶的活動，王淺秋說，現在確定的是韓國瑜會參加國慶升旗，市府局處首長都會一起參加國慶升旗，幫國家慶祝生日。至於其他行程，等她了解清楚後再另外跟大家報告。

韓國瑜國旗國慶2020選舉

相關新聞

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

高雄鳳山一棟社區地下室發生燃爆 建商泰嘉與住戶達成協議

2019-10-08 17:03

墾管處推官方認證導潛制度 業者：會衝擊墾丁潛水產業

2019-10-08 15:28

可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44

教育部門質詢 議員建議校園趕快裝冷氣

2019-10-08 11:59

總統到馬祖 加碼離島旅遊補助

2019-10-07 23:53

活化舊市議會 高市下月招商

2019-10-07 23:37

台鐵普悠瑪 年底直達枋寮

2019-10-07 23:27

守護長輩 竹田樂智園啟用

2019-10-07 23:24

高雄交通事故降 韓要再加強巡查

2019-10-07 23:21

高市府盼校園2年就能裝雙機 綠議員批空頭支票

2019-10-07 22:12

注意！ 高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉「請改道」

2019-10-07 21:37

《當我們同在一起》10月12日高雄大東巡演全台最終場

2019-10-07 20:46

晚上出席三鳳宮餐會 韓國瑜獻唱舊皮箱的流浪兒

2019-10-07 20:28

展現打擊犯罪決心？韓國瑜將再次率隊臨檢

2019-10-07 19:18

高雄交通事故降 韓國瑜指示再努力預防

2019-10-07 18:08

高雄梓官漁會「食魚遊程」 意外成為夯經濟

2019-10-07 17:26

高雄公司成長墊底被黑 台中議員找原因還韓國瑜公道

2019-10-07 17:09

人瑞阿嬤最愛看電視 潘孟安探望笑呵呵

2019-10-07 16:19

開幕順延多日總算快開了！潮州驛站商場這天試營運

2019-10-07 15:21

蔡英文總統到馬祖 出席媽祖昇天祭

2019-10-07 14:22

廢棄荔枝木變身文創商品 中山大學為旗山荔農打造特色

2019-10-07 14:20

校園蓋鴨舍種玉米 吉東國小附幼獲金質獎肯定

2019-10-07 12:55

國慶連假上山賞蝶去 六龜品茶還送露營區折價券

2019-10-07 12:18

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

樂智園區在屏東 潘孟安穿「彭祖裝」體驗老的不便

2019-10-07 18:54

鐵路電氣化年底到枋寮 高鐵沒來普悠瑪先來

2019-10-07 18:09
看更多

熱門文章

竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

2019-10-08 10:43

確定了！台灣史前博物館南科館 本月19日開幕

2019-10-07 20:56

「花生湯用罐頭」 廟口紅茶被誤會負評湧現 老闆娘急喊冤

2019-10-08 11:43

16位匠師歷經8年打造 朝天宮第3代「祖媽轎」啟用

2019-10-07 18:26

鐵路電氣化年底到枋寮 高鐵沒來普悠瑪先來

2019-10-07 18:09

國旅促銷！彰化平日住宿提升有限 夜市券也不好用

2019-10-07 19:22

鄭文燦拍GQ時尚照穿黑大衣、戴黑框眼鏡 網友驚呼：好潮

2019-10-08 12:57

永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38

台南百年古蹟美食餐廳 水道博物館「水道咖啡」開幕

2019-10-08 08:29

台鐵普悠瑪 年底直達枋寮

2019-10-07 23:27

注意！ 高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉「請改道」

2019-10-07 21:37

輕軌進淡水老街模擬 年底前完成

2019-10-07 23:01

融入在地 台南山上水道博物館有限定特色餐飲

2019-10-07 20:01

國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48

影／崁仔頂魚巿後保麗龍成山丟路邊 民眾嫌：又臭又噁

2019-10-08 13:16

吃空心菜看過空心菜花嗎？嘉縣10月雪看農村風情

2019-10-07 19:16

台南環保局稽查告發5張 柳科某工廠面臨2千萬元罰鍰

2019-10-08 14:33

高市府盼校園2年就能裝雙機 綠議員批空頭支票

2019-10-07 22:12

可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44

晚上出席三鳳宮餐會 韓國瑜獻唱舊皮箱的流浪兒

2019-10-07 20:28

鄭文燦：桃園航空城 明年實質開發

2019-10-07 23:32

展現打擊犯罪決心？韓國瑜將再次率隊臨檢

2019-10-07 19:18

通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05

台中市立游泳池 年虧1300萬

2019-10-07 23:27

高雄梓官漁會「食魚遊程」 意外成為夯經濟

2019-10-07 17:26

擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

中華民國生日快樂！台中白天掛國旗夜有豪宅燈光秀

2019-10-08 09:32

桃竹苗縣巿府唯一！ 竹縣國慶升旗供應小國旗及貼紙

2019-10-08 13:03

影／南投茶博會國慶登場 縣長開箱搞怪入鏡衝人氣

2019-10-07 19:46

網路票選台東十大美食 東河包子等古早味最受青睞

2019-10-08 15:07

綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22

老鴛鴦愛情指數破表 結婚60年首拍婚紗超有趣

2019-10-07 22:39

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

基隆球子山燈塔勿擅闖 明年底開放

2019-10-07 23:21

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 11:51

國慶連假好康 虎頭埤攜手新化林場互惠半價

2019-10-08 11:22

國慶大會8日預演 總統府周邊有交管

2019-10-07 18:24

濱海橋封閉檢測通行受阻 高美濕地國慶連假交通大考驗

2019-10-08 12:46

淡水重陽餐會好浪漫 金婚夫妻婚紗走紅毯

2019-10-07 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top