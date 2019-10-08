綠質疑市府發函商家掛國旗 韓國瑜：不用往負面聯想

2019-10-08 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／綜合報導



高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤/攝影 分享 facebook

雙十國慶即將到來，民進黨高雄市議員康裕成昨下午在議會質詢指出，有市府發出要商家配合掛國旗的公文，並傳有商家擔心不掛會被「查水表」。高雄市長韓國瑜說，市府相關單位是希望響應慶祝中華民國的生日，讓大家發揮愛國心及藉機會行銷高雄，是非常好的一件事，不用去往負面聯想。

韓國瑜今下午受訪被問到市府發函掛國旗，傳有商家擔心不掛會被查水表，韓國瑜說，「怎麼會這樣子咧，我們相關單位，包括新聞局還有這個系統業者等，都是說希望響應慶祝中華民國的生日。」

韓國瑜說，高雄市基於愛國及行銷兩個角度，讓大家有愛國心，然後也藉機來行銷高雄市，是非常好的一件事情，而且很多市民這幾十年下來，都沒有看過這麼多的國旗在高雄街頭，「我覺得這一件事是非常棒的，大家不用再去往負面聯想。」

新聞局長王淺秋說，康議員現場還有稱讚新聞局，說新聞局這樣做很好，而且記得記得以後每年都要繼續發這樣的公文，那這也只是一個書函，完全沒有強制力，只是鼓勵大家在雙十國慶，這個國家法定慶典及國家的生日時，一起響應一起來掛國旗。

王淺秋說，新聞局是以行銷品牌的觀點來看，希望大家一起讓整個城市非常的繽紛，有很多活動在高雄舉辦，很多遊客可以到高雄來觀光、旅行，這是一個城市意象，一起來行銷高雄的觀念，完全沒有強制的意思。

她說，今年希望有更多的國旗飄揚在高雄市，只是希望讓大家一起慶祝國家生日而已，這個動機非常單純。

對於韓國瑜在雙十國慶的活動，王淺秋說，現在確定的是韓國瑜會參加國慶升旗，市府局處首長都會一起參加國慶升旗，幫國家慶祝生日。至於其他行程，等她了解清楚後再另外跟大家報告。