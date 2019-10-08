日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



日商大和房屋拜訪高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤/攝影 分享 facebook

日商大和房屋集團斥資60億元在高雄興建飯店，預計明年初動工，2023年完工營運。大和房屋集團日本總公司執行董事片岡幸和，今下午率團來拜訪高雄市長韓國瑜，並表達該集團對於高雄投資案的重視。韓國瑜表示，過去市府申請案子要1、2年，市府新團隊上來，申請的案子壓縮在9個月內，大概節省100多天。市政府一定盡最大的力量給予協助，感謝大和房屋看好高雄。

韓國瑜致詞表示，大和房屋日本排名第一、也是全世界五百大企業，看好高雄，今年初在中山路、林森路口買了兩片土地，一片要蓋飯店，另一個蓋集合住宅。站在高雄市政府的立場，一定盡最大的力量來協助，感謝大和房屋看好高雄。

韓國瑜說，高雄經濟一旦崛起，一定會震撼台灣、轟動全世界，這1年來，已經吸引海內外非常多人的目光。市府有信心，大和房屋對高雄這次的投資，一定會帶來豐收的結果。也期盼未來大和房屋能繼續看好高雄，有更多合作和投資的機會，市政府一定會盡全力協助，千萬不要客氣。

片岡幸和表示，非常感謝韓國瑜及都發、工務、新聞局長等人，在繁忙的公務中撥出寶貴的時間接見敝公司一行。謹代表日本的大和房屋工業株式會社，感謝高雄市政府相關的局處單位的長官及人員，賜予敝公司的協助跟指教。

片岡幸和說，由衷的深深感謝市政府在都市設計審議的流程當中，特別是在行政流程的程序上面迅速的因應。敝公司於未來前景可期的亞洲新灣區，正在以飯店的開業營運為目標，努力的推動相關開發的作業跟工作。

片岡幸和說，今後敝公司也將按部就班地提出各項的申請，期望能夠達成在明年開工，2023年讓旅館能夠順利開業營運的目標。也盼望市府方面一如既往，繼續給敝公司指導、指教及協助。

片岡幸和並表示，他們打從心裡深深期待這次的專案能夠順利成功，接連著可以有第二期、第三期的開發機會，再繼續在高雄成長茁壯。

韓國瑜表示，過去市府申請案子要1、2年，市府新團隊上來，申請的案子壓縮在9個月內，大概節省100多天。

韓國瑜說，未來所有高雄市政府的申請案件，在建築方面，像抓寶可夢一樣，這個案件送到哪個點，建築師事務所和公司直接可以上網，市府就會告知文件在哪一個點上，不需要一而再、再而三來市府，可很清楚申請的案件到什麼程序，多久時間之內可以完成。

韓國瑜說，市府團隊認為，市府團隊跟企業界是可以並肩一起成長，而不是像金字塔一樣高高在上的管理，政府和企業可以變好朋友，一起來服務，創造這個城市的經濟，讓經濟更繁榮。所以高雄市政府會是大和房屋還有其他所有企業的好朋友，如果大和房屋的開發案有任何困難，千萬記住，市府是大家的好朋友，可以攜手一起來解決問題。

都發局長林裕益說，日商大和株式會社集團目前經營的項目是以不動產為主，目前在日本是排名第一、全世界五百大，這家公司今年3月在高雄市的林森四路跟中山二路口，買下精華土地，占地大概有1500坪，未來的規劃興建一棟日式的一個大飯店，另外還有一個集合住宅，投資的金額是60億元，預計在明年動工，2023年完工營運。

林裕益說，案件目前的進度，已經完成都市設計審議，接下來申請建照通過之後，就可以在明年初動工。

至於營運的品牌，林裕益說，這涉及大和企業跟他的結盟的企業廠商的企業經營部分，不便說明。新聞局長王淺秋補充說，這個集團有很多品牌，他們可以自己決定哪個品牌來進駐。

對這項投資案，韓國瑜受訪說，非常感謝日商看好高雄未來的發展，最重要就是市府要盡可能來協助他，因為日本商人來高雄投資，對市府這塊相對來講比較陌生，市府的立場就是不管來自於哪裡，只要對高雄的投資，市政府就是企業的好朋友，要一起來解決問題、一起成長。

韓國瑜說，這一段時間以來，其實不光是投資客，觀光客來的也非常多，但是觀光客來有一個好處，他一旦喜歡上高雄，看好高雄，就有可能從觀光客角色，轉化為投資客，所以只要人進來高雄，對高雄來講，就是一件好事情。

他說，事實上，好多的工商考察團，大概最起碼超過200個團以上都來高雄考察過，相信未來一定會更多，因為高雄的潛力、整個南台灣的潛力已經開始慢慢釋放出來。

被問到今天會面是否有壓力？韓國瑜說，沒有任何壓力，市府時常有外賓來拜訪，都是用溫暖的手、溫暖的心、熱情的心來迎接外賓，不會有任何壓力。