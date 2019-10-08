墾管處推官方認證導潛制度 業者：會衝擊墾丁潛水產業

2019-10-08 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



屏東墾丁是國內潛水勝地，最近1個月接連發生船潛潛客被洋流漂走失蹤憾事，墾管處決定採納學者建議結合生態旅遊的「導潛制度」來規範，由墾管處認證的生態導潛員帶領才能下水，但現行潛水教練迄無官方認證制度，實際執行恐遇阻力；另潛水界爭取多年的開放夜潛，傳回國家公園計畫委員會上月通過墾管處開放4處夜潛點提案、近日將公告實施好消息。

墾丁海域潛水活動蓬勃發展，估計已成長至近百家業者，但也發生少數潛客踩踏珊瑚破壞行為、近1個月發生2次船潛潛客被洋流漂走事件；高雄餐旅大學觀光研究所教授吳英偉建議，墾丁潛水意外屢見不鮮，潛客因潛水技能或環境認知不足，造成珊瑚或其他生物直接衝擊，建議結合生態旅遊的「導潛制度」，提供優質海洋旅遊模式並維護潛客安全。

「導潛制度」的概念是在一般管制區或特別景觀區潛水區域，潛客需由墾管處統一培訓、認證的生態潛導員帶領下海，墾丁潛水界多認為立意雖佳，但各國均無官方認證的潛水教練制度，都是民間單位認證，一旦入法，未經墾管處認證的教練帶客就違法，勢必衝擊潛水產業，恐引發反彈；墾管處長許亞儒說，方向是確定的，會邀潛水業者溝通意見。

依據墾丁國家公園海域遊憩活動管理方案規定，夜潛、夜航應具相關書件事先提出申請核可，違者依國家公園法開罰，但實施17年來業者幾乎無人申請，有人因此挨罰，愛潛水的行政院副院長陳其邁3年多前任立委時，曾和屏南立委莊瑞雄邀潛水業者在墾管處辦座談會，爭取開放夜潛，因珊瑚產卵和部分魚類在晚上才能觀察到。