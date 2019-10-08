台中國際舞蹈嘉年華將登場 13日台北車站大廳千人共舞

2019-10-08 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



「2019台中國際舞蹈嘉年華」匯集近50組世界級與在地表演團隊，將於10月25至27日及11月1至3日連續兩周登場。國慶連假10月13日下午2點將於台北車站大廳舉辦「千人共舞」活動，提前為台中國際舞蹈嘉年華熱身，歡迎民眾報名參加，一起舞動全台。

為宣傳活動，9月28日邀請結合街舞及現代舞劇風格的在地舞團「典躍舞團」，於台中自由商圈及一中商圈快閃演出後，10月5日及6日分別於台北、高雄快閃演出。北中南連線，舞動全台。

10月5日晚間由一元藝術團隊LED燈光秀舞者，於台北車站舉辦跳遊觀光巴士活動，在亮眼紅色外型的台北市雙層觀光巴士旁，以動感的步伐與震撼的聲光效果登場，吸引民眾駐足圍觀。6日典躍舞團以舞步走訪高雄駁二藝文特區及漢神巨蛋，活潑亮眼的服裝加上舞蹈互動，兩場次共4小時的熱力演出，嗨翻民眾。

中市府觀旅局長林筱淇表示，今年台中國際舞蹈嘉年華廣邀西班牙、比利時、日本、韓國及台灣等近50個世界級舞蹈團「與你為舞」，邀大家一同舞動台中。

10月25日至27日及11月1日至3日在台中各處上演國際級舞蹈饗宴，融合世界級與在地表演團隊的精采演出，以舞會友進行城市交流，以歡樂的節慶活力鼓勵全民來共舞，舞出台中的城市幸福感。