可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44 中央社 台東縣8日電



南迴公路安朔至草埔段高架橋，氣勢雄偉，12月1日將舉辦路跑活動。 圖／公路總局提供 分享 facebook 南迴公路拓寬工程即將在年底完工通車，公路總局將舉辦路跑，由於通車後不太可能封路再舉辦，因此報名踴躍，地方希望能結合觀光擴大路跑。

台9線南迴公路拓寬改善工程，從台東縣香蘭至屏東縣草埔段。工程分3部分，分別是台東太麻里香蘭至大武鄉的截彎取直工程、達仁鄉安朔至屏東草埔、草埔隧道。

工程預計12月底完工通車，為慶祝通車，公路總局和台東縣體育會將於12月1日通車典禮舉辦馬拉松活動，報名已截止，相當踴躍。

立委劉櫂豪今天表示，這次路跑活動預計5000人次參加，目前已吸引超過7000人次報名，公路局的主題是以紀念通車為主，但觀光局如果可以挹注資源結合辦理擴大成為觀光盛事活動，可以帶動台東觀光。

劉櫂豪表示，南迴草嶺隧道通車後，未來除非封路，否則這次路跑將是唯一一次的草埔隧道馬拉松路跑，因此除了當地居民，更是吸引許多外縣市朋友報名參加，觀光局應該與公路總局及地方政府研議規劃，把這活動辦理成台東年底的觀光盛事。

劉櫂豪表示，昨天在立法院有針對這問題質詢交通部次長王國材及觀光局長周永暉。周永暉允諾會在一週內提車可行方案。

南迴公路全線通車馬拉松賽，預定12月1日清晨6時到下午1時舉行。賽程起點在台東端的安朔交控中心，終點到屏東端的草埔隧道檢查站。全長11公里，比賽分5公里樂活組、健跑組12公里、半程馬拉松21公里、馬拉松42公里。