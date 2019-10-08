教育部門質詢 議員建議校園趕快裝冷氣

2019-10-08 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄報導



高雄市議會今天上午教育部門質詢，不少議員要求市府教育局趕快推動校園雙機計畫，大部分學校明年還沒有機會裝冷氣，議員建議市府要加快步調。高雄市教育局長吳榕峯校園雙機規畫期程109年編列2.8億元，110年編列8.9億元。

黃文志認為編列雙機預算很有問題 ，如果110年可以編列8.9億元，為何不提早編列，造福市民。局長說，如市長到中央的話二年內就可完成，那選總統就好，「幹嘛要市長或局長？」，陳善慧說，楠梓學校相距不到500公尺，有的明年可裝冷氣，有的無法裝，市府的標準何在？

吳局長說，校園雙機裝置，108年度第一階段推動鄰近工業區500公尺示範案例，裝設34學校，核定經費約2.7億元，要裝設2126間教室，嘉惠約6萬3000人。

另外，市議員黃秋媖建議，中輟生復學率85%，可否提高到百分之百 ，局長說，目前是91.21%，但制度沒有問題，要對個案進行協助，SOP流程絕對沒有問題 ，教育局會拜託各級學校校長多關心。

黃秋媖說，108新課綱上路，目前做了哪些措施？建議應多向家長說明，局長108課綱家長不需了解，高雄市教育局早就準備好了，老師都知道如何跨領域學習，「高雄市沒有問題!」。