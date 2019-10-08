壽山動物園超萌河馬寶寶「圓寶」 雙十節亮相免費入園

2019-10-08 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



高雄市壽山動物園新生兒侏儒河馬寶寶經過網路及現場票選命名活動後，取名為「圓寶」，為歡慶雙十節及動物園侏儒河馬寶寶「圓寶」首度亮相，雙十國慶當天開放免費入園同樂，要送600份侏儒河馬收涎餅乾及獨家精美小禮品。

高雄市壽山動物園說，收涎餅乾有2種，一種是送給參觀民眾，以河馬造型的餅乾，是人可以吃的，另一種是專給河馬吃的，以紅蘿蔔及牧草當食材，搭配萬聖節造型的南瓜當餅皮製作而成。

高雄市政府觀光局代理局長邱俊龍說，壽山動物園經過700多個日子期待及努力，終於在今年6月迎來侏儒河馬寶寶「圓寶」誕生，首度要在國慶日公開亮相，還要為「圓寶」辦收涎。

收涎是為古早習俗，在小孩滿4個月時為祈求平安健康長大所進行的儀式，壽山動物園首度仿辦製作「獨家收涎餅」，一起為侏儒河馬寶寶祈福。邀動物園主任莊絢智解說侏儒河馬知識及照養心得。