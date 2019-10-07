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注意！ 高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉「請改道」

2019-10-07 21:37聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

為解決高雄市國道10號銜接國道1號容易壅塞問題，交通部高速公路局委託高雄市政府工務局新建工程處辦理「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」，工程去年3月5日起動工，預計將在10月18日23時起封閉鼎金民族平面道路匝道（宏達加油站前）1年。封閉後，國10東行及國1南下車流，需改由文自路匝道進入高速公路。

為避免工程造成交通壅擠影響市民生活作息，新工處整理替代道路供往來使用民族匝道用路人改道參考如下：

原大中路東西向經由民族匝道進入高速公路的民眾，可改道大中一路西行→右轉自由路→左轉重信路→左轉文自路→左轉大中一路→由文自匝道進入高速公路。

高雄鼎金民族平面道路匝道（宏達加油站前）將封閉1年，高市府提醒民眾改道通行。圖／...
高雄鼎金民族平面道路匝道（宏達加油站前）將封閉1年，高市府提醒民眾改道通行。圖／高雄市工務局提供
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原民族路往北經由民族匝道進入高速公路的民眾，可提前左轉天祥二路→右轉自由三路→左轉重立路→右轉文自路→右轉大中一路→由文自匝道進入高速公路。

高雄鼎金民族平面道路匝道（宏達加油站前）將封閉1年，高市府提醒民眾改道通行。圖／...
高雄鼎金民族平面道路匝道（宏達加油站前）將封閉1年，高市府提醒民眾改道通行。圖／高雄市工務局提供
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原民族路往南經由民族匝道進入高速公路的民眾，可提前右轉重愛路→左轉文自路→左轉大中一路→由文自匝道進入高速公路。

高雄鼎金民族平面道路匝道（宏達加油站前）將封閉1年，高市府提醒民眾改道通行。圖／...
高雄鼎金民族平面道路匝道（宏達加油站前）將封閉1年，高市府提醒民眾改道通行。圖／高雄市工務局提供
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另外，匝道工程施工造成大中路部分路段（文慈路至鼎中路間）車道縮減僅餘3.5M寬度可供汽機車通行，大中／民族路口更顯壅塞，新工處建議南北向通行用路人改道自由路、博愛四路、華夏路、八德二路接八德西路通行，東西向通行用路人改道新庄仔路、天祥路、鼎力路、仁雄路通行，並依照周邊設置替代道路指示牌面盡早改道。

目前工程已進入施工高峰期，大中一路沿線正進行墩柱基礎工程，其中P6墩柱需與民族匝道共構施工，鼎金民族匝道（宏達加油站前）配合施工預計從今年10月18日23：00起封閉1年。為減少用路人受施工影響，浪費時間在車陣中，新工處提供24小時服務專線電話0931-890-478或0975-707-006呼籲市民多加利用，並請民眾隨時收聽廣播電台，注意改道訊息。

高速公路國道

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