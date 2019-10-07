《當我們同在一起》10月12日高雄大東巡演全台最終場

2019-10-07 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



春河劇團2019年推出家庭溫馨喜劇《當我們同在一起》，全台巡演將於10月12日在高雄大東文化藝術中心畫下句點。由團長郎祖筠重新改編在公視人生劇展執導的高收視同名力作，希望在社會普遍罹患手機依賴症的「後賈伯斯」年代，帶觀眾打破智慧手機冷漠人際，重尋家庭溫暖。

《當我們同在一起》將在10月12日大東文化藝術中心登場，歡迎大家和春河劇團「同在一起」，一同感受家庭的溫暖與歡樂。購票請洽兩廳院售票系統。

《當我們同在一起》敘述四口之家貌合神離，每晚爸爸看電視、看電腦，媽媽看手機、看電腦，兩個小孩回房間，寫作業、看電腦。一家人同在屋簷下，只能透過臉書、IG溝通，直到有天家人各自發生了職涯危機、離家出走、進了警察局、被學校記大過，引爆每個人不為人知的情緒。

郎祖筠談起《當我們同在一起》創作理念，來自社工系教授鄭杰榆輔導的家庭個案，每人一回家就看手機、平板，沒人講話，就像4個住在一起的陌生人，互相都有愛卻什麼都說不出來，親子間衝突也影響夫妻間情感。一場大停電讓這家人在陽台乘涼開始對話，親子間才開始理解對方。

郎祖筠說，現代父母把手機當安撫小孩的工具，有的小孩對手機出現分離恐懼，彷彿最愛的是手機不是家人，這在現代社會家庭普遍發生，她就常開玩笑說，「賈伯斯被上帝找回去是有原因的，他洩漏太多天機」。