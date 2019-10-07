樂智園區在屏東 潘孟安穿「彭祖裝」體驗老的不便

2019-10-07 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／即時報導



為提供高齡及失智者友善照顧環境，屏縣府在竹田鄉西勢村，打造起「竹田樂智園區」今天啟用。其中，老人文康中心設有失智症日照中心、多功能活動空間、共融遊具等，讓長輩們可以不受空間拘束，自在地在社區活動。另外，在地50多間店家響應提供友善環境，竹田國中更開辦長照技藝課程培訓，透過地方社區參與，共同守護長輩。

屏東縣長潘孟安穿戴起「彭祖裝」，手腳綁上鉛塊，戴上老花眼鏡，並與長輩們一起做運動，深刻體驗「老」的感受。潘孟安表示，在高齡化的浪潮下，中央的長照政策雖然從1.0升級到3.0，但機構中心2、30坪的空間裡不大，長者無法接受生活與文化的刺激，透過延緩老化、在地老化，才能讓長輩們受到更有尊嚴、更人性化的照顧。

縣府團隊曾觀摩荷蘭失智村、日本幸福村等照顧模式，於是以竹田鄉西勢村為示範點，推動高齡樂智友善社區實驗計畫，利用社區現有設施、人力，加以改造與訓練，把有限的資源發揮到最大，以更真實的環境照顧長輩。

「竹田樂智園區」以老人文康中心為主要據點，結合週邊六堆忠義祠、客家文物館、竹田國中為範圍。老人文康中心1樓為失智症日照中心，提供日照服務、生活自立訓練、健康促進及文康休閒活動；二樓則規劃體健教室、廚藝教室、多功能活動空間。