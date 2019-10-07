鐵路電氣化年底到枋寮 高鐵沒來普悠瑪先來

2019-10-07 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／即時報導



國慶連續假期到，又是一票難求的時候，其中台北到屏東的普悠瑪被列為最難車次，有人動用了6台電腦才訂到，台鐵表示已在採購車廂，要等新車廂到位才有辦法增加班次，不過今年12月底前，鐵路電氣化就可以通到枋寮，屆時普悠瑪將從台北直通枋寮，「也就是高鐵沒來，普悠瑪先來」。

高鐵南延雖然拍板，但事實上屏東縣的鐵路電氣化到現在還在施工，在地方的引頸亟盼下，潮州以南至枋寮的鐵路電氣化，終於要在今年12月底完工通車，屆時普悠瑪列車將直達枋寮，也就是未來枋寮以南的民眾就可以在枋寮站搭普悠瑪，不必換車就能直達台北。

台鐵枋寮站長王振懋表示，過去鐵路電氣化只到潮州，如果從枋寮到台北，必須先到潮州站或屏東站換車，才能搭電氣化火車到台北，或者到新左營搭高鐵才能直達台北。

他說，在鐵路電氣化未完成之前，目前雖然也有自強號經過枋寮，但那是柴油自強號，並非真正的電力列車，即使是一天一班的環島觀光列車，也必須先在新左營站換火車頭，才能再往南開。

事實上，在高鐵南延未實現之前，普悠瑪早已成為目前最搶手的列車之一，主要是因為屏東到台北只要3小時57分，時間和到新左營站轉高鐵到台北差不多，但票價只要891元，只有高鐵的一半，不過全車只有8節車廂，位子非常有限，因此每逢假日，總是一票難求。

今年國慶連續假期的火車票，在上月開放網路訂票時，有民眾坦言，是一口氣動用了6台電腦才訂到，也有人半夜動員了親朋好友訂票，但就是無功而返。