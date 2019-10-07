高雄交通事故降 韓國瑜指示再努力預防

2019-10-07 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



高雄市7、8月A1（當場或24小時內死亡）、A2（受傷或超過24小時死亡）交通事故呈下降趨勢，市長韓國瑜今下午出席市府道安會報指示，易肇事路口每日至少2小時專責警力站崗，加強違規取締，共同努力預防。

韓國瑜下午主持高雄市府道路交通安全督導會報108年第8次委員會議，韓國瑜致詞表示，交通事故防治，需從執法、工程、教育、宣導、監理等多方著手，有賴各局處通力合作。今年A1、 A2事故已呈現下降趨勢，是大家共同努力的成果，但也不能自滿，盼各位再加把勁，年底前盼將各種交通事故再次降低。

韓國瑜說，高雄鐵路地下化後，都市正在縫合，在這過程中，除了考量車輛通行正常外，也要考量行人、自行車通行的安全，及大眾運輸的搭乘轉乘的便利，這部分要請交通局、工務局、捷運局多費心。

他並表示，交通事故9成以上，都是人為因素造成，歸納來說，多是對路權的忽視、不守法及缺乏防禦駕駛的觀念，這要請教育局、新聞局、交通局、警察局、監理所等，在教育、宣導、執法方面持續努力。

韓國瑜並指出，除了應有的防制作為，對於易肇事路口每日至少要有2小時專責警力站崗，將易肇事路口列為守望重點，加強違規取締以提高用路人違規成本，進而減少用路人違規行為。

韓國瑜會後受訪說，今年針對整個交通事故的熱點、容易肇事的地方特別加強警力的巡查，也會在科技設備上加強。另也請義警指揮，他們經驗豐富且具熱情，幫助肇事熱點事故率下降。