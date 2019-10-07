高雄梓官漁會「食魚遊程」 意外成為夯經濟
國人吃魚的比例年年下降，除可能造成營養不均，還會殃及漁業經濟，高雄梓官區漁會5年前推出「食魚教育」計畫，鎖定各級學校師長及營養午餐採購幹部為對象，體驗行程竟意外發展為當地「食魚遊程」，成為蚵仔寮假日漁市之外的「夯經濟」。
近50名高雄市中小學師長今日參加「蚵仔寮漁村」導覽體驗活動，跟著五星級主廚阿興師學作炸魚排沙拉、也大玩VR抓魚遊戲，享用美味漁夫餐，還參觀全國首座通過HACCP認證的魚市場，了解魚產品從產地到餐桌的把關環節，收獲滿滿。
梓官區漁會5年前推廣「食魚計畫」，原想藉由教育界參訪讓食魚教育札根校園，結果竟在各社區也夯了起來，意外變成食魚遊程。漁會供銷部主任黃志雄說，現在1年可接150團以上。
推廣食魚教育多年的高雄科技大學教授關復勇表示，統計顯示，國人食魚的比例漸走下坡，99年每人每年食魚量達18公斤，現降到12公斤左右，食魚量下降，直接衝擊的就是漁業經濟，營養攝取不均衡也易有失智等健康風險，有些茹素的國為此已開始研議吃魚。
黃志雄說，國人不愛吃魚的理由多半是怕腥及討厭魚刺，校園少進購魚產品則因食材成本偏高。事實上，即使多刺的虱目魚，現也能處理到完全無刺，背肉並可做成魚排或魚柳，方便快速料理。包括知名的連鎖餐廳及雙北地區學校都向漁會直接採購可追溯生產履歷的烏魚排等魚貨。
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