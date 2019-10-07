高雄梓官漁會「食魚遊程」 意外成為夯經濟

2019-10-07 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／即時報導



國人吃魚的比例年年下降，除可能造成營養不均，還會殃及漁業經濟，高雄梓官區漁會5年前推出「食魚教育」計畫，鎖定各級學校師長及營養午餐採購幹部為對象，體驗行程竟意外發展為當地「食魚遊程」，成為蚵仔寮假日漁市之外的「夯經濟」。

近50名高雄市中小學師長今日參加「蚵仔寮漁村」導覽體驗活動，跟著五星級主廚阿興師學作炸魚排沙拉、也大玩VR抓魚遊戲，享用美味漁夫餐，還參觀全國首座通過HACCP認證的魚市場，了解魚產品從產地到餐桌的把關環節，收獲滿滿。

梓官區漁會5年前推廣「食魚計畫」，原想藉由教育界參訪讓食魚教育札根校園，結果竟在各社區也夯了起來，意外變成食魚遊程。漁會供銷部主任黃志雄說，現在1年可接150團以上。

推廣食魚教育多年的高雄科技大學教授關復勇表示，統計顯示，國人食魚的比例漸走下坡，99年每人每年食魚量達18公斤，現降到12公斤左右，食魚量下降，直接衝擊的就是漁業經濟，營養攝取不均衡也易有失智等健康風險，有些茹素的國為此已開始研議吃魚。