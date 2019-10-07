高雄公司成長墊底被黑 台中議員找原因還韓國瑜公道

2019-10-07 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市議會10月9日將召開定期大會，首日由市長盧秀燕作施政報告，其中公布台中今年1到8月公司登記成長家數六都第一，但更引人注目的是高雄市在六都墊底，少了2651家。這個數字讓國民黨議員大驚，擔心對韓國瑜不利。議員楊正中追根究底，原來經濟部去年要求各縣市清理命令解散6724家公司登記，高雄市家數太多了高居全國第一，又集中在韓國瑜上任這幾個月認真清理，造成今年公司成長家數變負數，楊問「民進黨能不下架嗎？！」

盧市長施政報告內容指出，今年1到8月，公司登記成長家數1190、家數成長率1.20%是六都第一。公司家數成長率台南居冠、資本額成長數與成長率都是台北第一。高雄相關數據全部墊底，公司登記成長家數為負2651、家數成長率為負3.07%、成長資本額負3898百萬元、資本額成長率為0.19%。

台中市多名國民黨議員認為高雄市的數據「太詭異了」，難道高雄景氣特別差？也擔心這個數據會讓民進黨撿到槍，大肆批評韓國瑜。

最後答案揭曉，議員楊正中追根究底，他言詢問相關單位，原來經濟部去年8月移送高雄市命令解散家數6724件，相較新北市1880件、台北市1251件、桃園1044件，高雄最多，楊說這顯示民進黨在高雄執政時，停業該解散的就高居全國第一。現任高雄市政府配合中央政策積極辦理通知解散登記、命令解散、廢止公司登記等作業，所以解散家數明顯增加。