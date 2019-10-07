開幕順延多日總算快開了！潮州驛站商場這天試營運

2019-10-07 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



離開幕近了！台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」原先規畫力拚暑假營運，不料因消防安檢卡關，開幕日期不斷順延。今天有速食業者搶先試營運，吸引不少民眾前往消費，其餘內部空間施工也已大致完工，潮州驛站籌備處表示，目前尚有漏水問題需要補強，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快12月就能正式開幕。

台灣鐵路局去年釋出屏東、潮州站場空間，做為驛站商場，均由經營屏東太平洋百貨得標。屏東驛站商場去年底開張後，每個月營收維持3000萬元至3500百萬元，營運成效比原先預期表現更佳，這也讓同樣扮演交通樞紐的潮州驛站商場引人注目。據台鐵潮州站進出站人數分析統計，潮州站旅客每日平均達8000人次，較去年成長約17％。