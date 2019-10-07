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開幕順延多日總算快開了！潮州驛站商場這天試營運

2019-10-07 15:21聯合報 記者江國豪╱即時報導

離開幕近了！台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」原先規畫力拚暑假營運，不料因消防安檢卡關，開幕日期不斷順延。今天有速食業者搶先試營運，吸引不少民眾前往消費，其餘內部空間施工也已大致完工，潮州驛站籌備處表示，目前尚有漏水問題需要補強，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快12月就能正式開幕。

台灣鐵路局去年釋出屏東、潮州站場空間，做為驛站商場，均由經營屏東太平洋百貨得標。屏東驛站商場去年底開張後，每個月營收維持3000萬元至3500百萬元，營運成效比原先預期表現更佳，這也讓同樣扮演交通樞紐的潮州驛站商場引人注目。據台鐵潮州站進出站人數分析統計，潮州站旅客每日平均達8000人次，較去年成長約17％。

驛站籌備處長李玉芬說，潮州火車站站體為開放式空間設計，與屏東火車站不同，在消防安檢、無障礙設施及室內裝修等法規必須重新審核，為了讓顧客能在安全無虞的環境下購物，因此開幕時間順延，目前潮州驛站招商已超過8成，現在有待漏水補強工程完工，店家就能陸續進駐，預計本月17日展開試營運，包含飲業者、服飾業、玩具等育樂店家，最快在今年12月就能正式開幕。

台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快...
台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快12月就能正式開幕。記者江國豪／攝影
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台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快...
台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快12月就能正式開幕。記者江國豪／攝影
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台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快...
台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快12月就能正式開幕。記者江國豪／攝影
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台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快...
台鐵潮州火車站商場「潮州驛站」，預計本月17日約有5成店家能開業進行試營運，最快12月就能正式開幕。記者江國豪／攝影
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