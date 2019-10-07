廢棄荔枝木變身文創商品 中山大學為旗山荔農打造特色

2019-10-07 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



中山大學公事所師生近半年來走入高雄旗山區南勝社區，從當地盛產的香甜荔枝及廢棄荔枝木出發，打造出一系列循環經濟及文創商品，包括勝荔筆、勝荔鐘、荔枝木餐具、荔枝香腸及鳳荔酥等，並拍攝社區介紹及DIY體驗影片等，希望為社區帶來更多觀光遊客與商機。

中山公事所所長彭渰雯表示，提到旗山特產，外界往往想到的是「香蕉」，但南勝社區卻以盛產荔枝著稱，當地土質由石子、泥土交錯，排水系統良好，提供荔枝最佳生長環境。師生透過所學展開「荔枝木產品、包裝與體驗流程優化」行動，凸顯當地農特產，也提振觀光效益。

公事所助理教授謝政勳表示，該社區滿山遍野都種植荔枝，有荔枝公園、也有荔枝木體驗DIY，師生與居民舉行發想會議時，居民提到荔枝採收後會有大量廢棄樹枝清運的問題，但因木材內有蟲、或含水易發霉等，導致再製的社區特色產品或工藝品品質不穩。

謝政勳說，該所找來木作專家舉行工作坊，傳授社區居民關於產品設計、木作產品如何保持乾燥、上漆等專業知識，不僅讓社區荔枝木手作產品有了煥然一新風貌，也一併建立標準製程，以及統整遊客觀光體驗DIY流程，提升社區觀光行銷。

中山公事所學生張娪蜜表示，該行動是屬於公共事務管理課程的實務體驗學習，從4月開始接觸南勝社區後，除了從頭了解該社區的歷史和農產、生態特色，也深感農村中青年人力的缺乏，運用課堂上學到的知識，幫社區一步步解決問題，非常有成就感。