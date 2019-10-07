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高市校園雙機 教育局長：市長到中央兩年可做完

2019-10-07 13:19中央社 高雄7日電

高雄市今年起編列預算為中小學裝設冷氣及空氣清新機。教育局長吳榕峯今天說，「如果市長續在高雄4年會做完、如果到中央2年就做完」；綠營議員邱俊憲促政治人物要有「誠信」。

民進黨籍市議員邱俊憲、鄭孟洳在議會教育部門都以雙機議題提出質詢。邱俊憲指出，韓國瑜去年承諾民國110年會達成校園雙機環境，促吳榕峯說明裝設的目標期程。吳榕峯答詢說，會在韓國瑜4年任期內達成。

邱俊憲質疑這樣說法，他說，市府109年編列預算新台幣2億元，距離設定2.8億元尚有8000萬元缺口；照此速度如何達成全部18.2億元的建置費？他質疑財政的配合度，希望身為政治人物，韓國瑜要有誠信。

吳榕峯說明，市府規劃第3年可望編列8.9億元，對雙機政策落實樂觀以待，「如果市長續在高雄4年會做完、如果到中央2年會做完，中央可以撥錢」。

鄭孟洳質詢也追問指出，韓國瑜去年8月同意高雄市教育產業工會提出「三年雙機」計畫，還說若當選市長，將在兩年內完成、而不是3年。她要求教育局兌現韓國瑜選舉時承諾和簽署，不能讓韓國瑜空口說白話。

吳榕峯說「市長選舉時，我還不認識他」；不過，市府規劃4年內達成雙機建置，如果財政許可會儘量提前達成。鄭孟洳促市府不要再迴避，也不要找藉口，趕快兌現承諾。

韓國瑜

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