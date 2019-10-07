國慶連假上山賞蝶去 六龜品茶還送露營區折價券

2019-10-07 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



國慶連假何處去？時序入秋，高雄山區開始出現南飛的紫斑蝶蹤跡，配合賞蝶季到來，六龜區公所主打的「漫活六龜」系列活動拉開序幕，12日起率先推出結合露營、賞蝶、親子同樂DIY、山茶品茗及景點遊覽的套裝遊程，另提供露營區優惠券，熱愛戶外生活的遊客快放入口袋名單。

六龜發展慢活觀光，露營、山茶、賞蝶與農村體驗等項目各有特色，每年秋冬是賞蝶與泡湯季節，10月12日起，六龜區公所結合各社區居民推出套裝遊程，第一階段主打賞蝶活動。即日起至11月12日止，民眾線上登記報名可享有露營住宿區8折優惠票劵，10月12、13日更加碼贈送手洗愛玉及植物槌染DIY體驗券，體驗券數量有限送完為止。

經過社區及公部門合力復育，三合溪畔種植大量蝴蝶蜜源植物，此時節民眾可欣賞到紫斑蝶及鳳蝶，成功打造六龜賞蝶新秘境，10月12、13日兩天，居民定時提供賞蝶生態導覽，分享復育經驗與帶領遊客探索蝴蝶奧秘。

六龜公所農業課指出，10月12日（周六）與10月13日（周日）上午9點至12點，六龜中興社區居民會在三合溪生態園區提供免費導覽，另有山茶製作DIY與植物槌染DIY較不受時間限制。

六龜區長楊孝治表示，「漫活」不僅是口號，更是一種生活態度，氣候逐漸涼爽，今年結合在地露營業者規劃戶外套裝行程，喜愛露營及自然生態的朋友不要錯過。