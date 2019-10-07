碩士漁夫張博仁靠這養蝦密技 掙出事業一片天

2019-10-07 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄彌陀區「漁三代」張博仁，不顧家人反對頂著碩士高學歷返鄉投入養殖事業，他以無垢生態農法養殖的白蝦，不施化學藥劑，肉質Q彈，雖高於市價，但知名高檔餐廳仍都進貨。

張博仁大學念藥學系，研究所念生物工程，曾在衛福部食藥署上班。他跳脫傳統，採魚蝦混養方式，初期被長輩罵臭頭，然而事實證明，崇尚自然生態循環的養殖方式，才能讓產業永續。

國中起張博仁便幫忙父親養魚，大學想考水產養殖系，但父母認為養殖業太苦，不希望他蹚渾水，結果96年他父親養殖的烏魚滯銷，事業遭逢危機，他寫一篇3200字長文鼓吹網購，竟然熱賣，解除家裡危機！12年前決定棄公職投入養殖業，卻碰上凡那比颱風重創，彌陀區養殖業倒了一堆，更加深扭轉養殖業命運的決心。

他採用無垢生態養殖工法養蝦，以益生菌營造無毒養殖環境，並模擬大自然生態，在蝦池投放龍膽石斑混養、黃金鯧、草魚等魚種，成了淘汰體弱白蝦的天然檢視器，結果黃金鯧不僅無需投料，還養得像海魚一樣，尾部散發亮黃色澤，500尾卻賣出2500斤的高價，連專業老手都不可置信。