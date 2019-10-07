「體感重裝部隊」民眾開心玩 9日移師輕軌光榮碼頭站旁

2019-10-07 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



2019體感嘉年華系列活動最火熱的「體感重裝部隊」貨櫃車昨天到鳳山曹公圳水岸公園廣場，吸引AR/VR科技迷到現場爭相排隊體驗，延續岡山場及旗山場萬人參與的熱潮，民眾不畏炎熱的天氣在貨櫃車上盡情享受最新的體感科技饗宴，9日移師高雄輕軌光榮碼頭站，預料會吸引更多人潮。

參與體驗的學童說，沒想到可以近距離體驗高水準的AR/VR體感科技，活動還安排小遊戲，包含KOSMOS可愛太空人紋身貼紙、活動APP內的AR拍照功能及抽獎的火箭。

高雄市經發局說，體感嘉年華系列活動，「體感重裝部隊」採巡迴模式展示，讓民眾盡情享受最新最潮的AR及VR應用與服務，透過體感科技改善生活品質、增強藝文感受、讓許多不可能都變成可能。

這次邀國際體感大廠HTC、Acer、仁寶電腦、資策會進行體感應用展出， VR遊戲打怪、智能互動運動、5D飛輪、英文教室與科學物理實驗場就在現場，許多人都說玩得好開心。

「體感重裝部隊」10月9日到10月13日移師高雄輕軌光榮碼頭站旁海邊路，這場加碼加入HP惠普最新的VR頭盔展示以及文藻外語大學、正修科技大學、屏東大學等南部7所大學最新的VR遊戲，在透明展間讓民眾免費體驗。